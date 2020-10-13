Медведев опроверг информацию о возможном уходе Рибалты из «Зенита» в «Ювентус»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что спортивный директор Хавьер Рибалта может вернуться в «Ювентус».
«Не стоит верить слухам. Наш спортивный директор продолжает работу в клубе, никаких переговоров ни с кем не ведет, его контракт как минимум до конца сезона, и мы вместе работаем над поставленными задачами», — сказал Медведев.
- Рибалта работал главным скаутом в «Ювентусе» с 2012 по 2017 год.
- После этого он занимал аналогичную должность на протяжении одного сезона в «Манчестер Юнайтед».
- В «Зенит» Рибалта пришел в июле 2018 года.
Источник: Sport24