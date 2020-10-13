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    Медведев опроверг информацию о возможном уходе Рибалты из «Зенита» в «Ювентус»

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что спортивный директор Хавьер Рибалта может вернуться в «Ювентус».

    «Не стоит верить слухам. Наш спортивный директор продолжает работу в клубе, никаких переговоров ни с кем не ведет, его контракт как минимум до конца сезона, и мы вместе работаем над поставленными задачами», — сказал Медведев.

    • Рибалта работал главным скаутом в «Ювентусе» с 2012 по 2017 год.
    • После этого он занимал аналогичную должность на протяжении одного сезона в «Манчестер Юнайтед».
    • В «Зенит» Рибалта пришел в июле 2018 года.

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    Источник: Sport24

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