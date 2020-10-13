Мозес перейдет в «Спартак», несмотря на задержки с медосмотром

Переход полузащитника «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак» не находится под угрозой срыва из-за задержек с медосмотром футболиста.

Как сообщает GoalBall, нигериец дал устное согласие на переход в московский клуб. Красно-белые арендуют Мозеса на один сезон.

Мозес в воскресенье прошел медицинское обследование, его результаты станут известны в среду

Нигериец может дебютировать за «Спартак» в матче с «Краснодаром»

Зачем Мозес «Спартаку»? Он больше про защиту или атаку? Какие есть риски?