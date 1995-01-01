Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Мозес перейдет в «Спартак», несмотря на задержки с медосмотром

    Переход полузащитника «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак» не находится под угрозой срыва из-за задержек с медосмотром футболиста.

    Как сообщает GoalBall, нигериец дал устное согласие на переход в московский клуб. Красно-белые арендуют Мозеса на один сезон.

    • Мозес в воскресенье прошел медицинское обследование, его результаты станут известны в среду

    • Нигериец может дебютировать за «Спартак» в матче с «Краснодаром»

    Зачем Мозес «Спартаку»? Он больше про защиту или атаку? Какие есть риски?

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: goalballlive.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:46
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14642

      slavutiq70 7 минут назад

      Походу с трансферами всё,,,,весьма спорное усиление,Кокорин на травмах,Мозес очень травмоопасный игрок,Урунов пока не о чём,я лично особого пока усиления не вижу,дай бог если Мозеса пронесёт с травмами и Кокорин выйдет на тот уровень который от него ждут,в что особо не вериться,,,,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +85

      Рыжий бес > slavutiq70 5 минут назад

      А ты верь братан,,,,Газизов сказал что трансферы бомба значит бомба,,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      аlekseу 59 минут назад

      Прогнозы футбольных матчей -> stavka-info.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9103

      alarm 1 час назад

      стыдно за чёрного дезеува!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1751

      СвинкаСправедливости > alarm 56 минут назад

      За Барриоса или за Сантоса?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1063

      Бoрат > СвинкаСправедливости 43 минуты назад

      Да за обоих . Гыгыгы .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14256

      silver29 > alarm 40 минут назад

      у тебя новый партнер ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2455

      ziborock > alarm 38 минут назад

      Фанат зулусокоманды вылез!)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1063

      Бoрат > alarm 34 минуты назад

      Ищу добровольца помощника . В связи с увеличением количества ( путем клонирования ) болельщиков лазурного клуба , а также появления у них дополнительного свободного времени в условиях самоизоляции , я просто не успеваю их всех драть с должным усердием ( вот им уже и Дезеувы везде мерещатся ) . Помогайте братцы , ведь у них уже очко свербит не по детски . Гыгыгы .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2633

      rash1959 > silver29 6 минут назад

      партнёр - громко сказано, просто трахарь, если уж совсем просто, а так, по народному - ё--рь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2123

      Puddle 1 час назад

      Сникерсу достаточно будет инъекции от доктора Лю, и не надо никакого медосмотра! Гы-гы-гы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79787
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru