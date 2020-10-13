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  • Мозес перейдет в «Спартак», несмотря на задержки с медосмотром

Мозес перейдет в «Спартак», несмотря на задержки с медосмотром

13 октября 2020, 10:46
8

Переход полузащитника «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак» не находится под угрозой срыва из-за задержек с медосмотром футболиста.

Как сообщает GoalBall, нигериец дал устное согласие на переход в московский клуб. Красно-белые арендуют Мозеса на один сезон.

  • Мозес в воскресенье прошел медицинское обследование, его результаты станут известны в среду

  • Нигериец может дебютировать за «Спартак» в матче с «Краснодаром»

Зачем Мозес «Спартаку»? Он больше про защиту или атаку? Какие есть риски?

Источник: goalballlive.com
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Челси Мозес Виктор
Комментарии (8)
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аlekseу
1602578602
Прогнозы футбольных матчей -> stavka-info.ru
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slavа0508
1602581733
Походу с трансферами всё,,,,весьма спорное усиление,Кокорин на травмах,Мозес очень травмоопасный игрок,Урунов пока не о чём,я лично особого пока усиления не вижу,дай бог если Мозеса пронесёт с травмами и Кокорин выйдет на тот уровень который от него ждут,в что особо не вериться,,,,
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Benifacto
1602588261
о еще один пенсионерушка)) какой зарик обещали старому то?
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