Мозес перейдет в «Спартак», несмотря на задержки с медосмотром

Походу с трансферами всё,,,,весьма спорное усиление,Кокорин на травмах,Мозес очень травмоопасный игрок,Урунов пока не о чём,я лично особого пока усиления не вижу,дай бог если Мозеса пронесёт с травмами и Кокорин выйдет на тот уровень который от него ждут,в что особо не вериться,,,,
Переход полузащитника «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак» не находится под угрозой срыва из-за задержек с медосмотром футболиста.
Как сообщает GoalBall, нигериец дал устное согласие на переход в московский клуб. Красно-белые арендуют Мозеса на один сезон.
- Мозес в воскресенье прошел медицинское обследование, его результаты станут известны в среду
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Нигериец может дебютировать за «Спартак» в матче с «Краснодаром»
Зачем Мозес «Спартаку»? Он больше про защиту или атаку? Какие есть риски?