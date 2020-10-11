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    Шомуродов: «Очень уважаю Карпина за то, что он всегда говорил правду»

    Форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов охарактеризовал своего тренера по «Ростову» Валерия Карпина. Узбекистанец не обижался на шутки в свой адрес.

    — В «Спартаке» на подколы Карпина многие обижались.

    — Я к юмору всегда относился с позитивом. Но с Георгичем чаще были серьезные, даже жесткие разговоры. И я очень уважаю его за то, что он всегда говорил правду. Я даже ответить ничего не мог, потому что понимал: Карпин сам играл, поэтому если что-то советует, к этому стоит прислушаться и делать так, как он просит.

    • У Шомуродова вторая по величине зарплата в «Дженоа».
    • В РПЛ игрок выступал с 2017 года.
    • «Дженоа» идет в Серии А седьмым.

    Шомуродов: «Карпин перед моим уходом в «Дженоа» смеялся: «Кто тебя, кривоногого, за такие деньги возьмет?!»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -611

      СуперПАВ9 34 минуты назад

      Карпин лучший российский тренер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18513

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Правильно заценил, молодец! "*

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