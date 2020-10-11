Шомуродов: «Очень уважаю Карпина за то, что он всегда говорил правду»

Форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов охарактеризовал своего тренера по «Ростову» Валерия Карпина. Узбекистанец не обижался на шутки в свой адрес.

— В «Спартаке» на подколы Карпина многие обижались.

— Я к юмору всегда относился с позитивом. Но с Георгичем чаще были серьезные, даже жесткие разговоры. И я очень уважаю его за то, что он всегда говорил правду. Я даже ответить ничего не мог, потому что понимал: Карпин сам играл, поэтому если что-то советует, к этому стоит прислушаться и делать так, как он просит.

У Шомуродова вторая по величине зарплата в «Дженоа».

В РПЛ игрок выступал с 2017 года.

«Дженоа» идет в Серии А седьмым.

Шомуродов: «Карпин перед моим уходом в «Дженоа» смеялся: «Кто тебя, кривоногого, за такие деньги возьмет?!»