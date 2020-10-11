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    Шомуродов: «Карпин перед моим уходом в «Дженоа» смеялся: «Кто тебя, кривоногого, за такие деньги возьмет?!»

    Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов в интервью Sport24 рассказал о шутках главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Итальянцы купили игрока у россиян за 7,5 миллиона евро.

    – В прощальном видео Карпин подошел к тебе со словами: «Не плачь». Получилось не заплакать?

    – Признаюсь, слезы были. С одной стороны, понимал: то, к чему стремился, сбывается. С другой, было очень грустно уезжать.

    – Твоя реакция, когда Карпин написал в инстаграме: «Не за что, кривоногий»?

    – Да нормальная, ха-ха! Понимал, что это шутка. На тренировках постоянно от него слышал что-то такое, и ничего. У нас с Карпиным всегда были отличные отношения. Например, перед уходом Валерий Георгич смеялся: «Кто тебя, кривоногого, за такие деньги возьмет?!».

    • У Шомуродова вторая по величине зарплата в «Дженоа».
    • В РПЛ игрок выступал с 2017 года.
    • «Дженоа» идет в Серии А седьмым.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18493

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Кривоногие как раз и созданы для футбола. (тоже шутка.)

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