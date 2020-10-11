Шомуродов: «Карпин перед моим уходом в «Дженоа» смеялся: «Кто тебя, кривоногого, за такие деньги возьмет?!»

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов в интервью Sport24 рассказал о шутках главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Итальянцы купили игрока у россиян за 7,5 миллиона евро.

– В прощальном видео Карпин подошел к тебе со словами: «Не плачь». Получилось не заплакать?

– Признаюсь, слезы были. С одной стороны, понимал: то, к чему стремился, сбывается. С другой, было очень грустно уезжать.

– Твоя реакция, когда Карпин написал в инстаграме: «Не за что, кривоногий»?

– Да нормальная, ха-ха! Понимал, что это шутка. На тренировках постоянно от него слышал что-то такое, и ничего. У нас с Карпиным всегда были отличные отношения. Например, перед уходом Валерий Георгич смеялся: «Кто тебя, кривоногого, за такие деньги возьмет?!».