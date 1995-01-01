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    Геркус: Мозес может стать игроком «Спартака» в субботу

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «Спартак» может объявить о трансфере игрока «Челси» Виктора Мозеса уже в субботу.

    «Источники сообщают, что Виктор Мозес сегодня летит в Рим на медобследование. В случае удачного исхода (а нет вроде бы никаких данных думать иначе) завтра и подпишут», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    Ранее стало известно, что московский клуб может арендовать Мозеса с правом выкупа за 10 миллионов евро.

    • Нигериец выступает на правом фланге, может сыграть как в защите, так и в атаке.
    • Рыночная стоимость Мозеса – 6 миллионов евро.
    • За «Челси» он выступает с августа 2012 года, провел 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.
    • Сдавался в аренду «Ливерпулю», «Сток Сити», «Вест Хэму», «Фенербахче» и «Интеру».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии12
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      Рейтинг: +7575

      JTherry 1 час назад

      Мозес решил покинуть «Челси», поскольку хочет регулярно выходить на поле, а «Интер» отказался возвращать футболиста после аренды... вот только вопрос по выкупу за 10 млн. (при стоимости 6 млн.), если он с 2021 года станет свободным агентом

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8461

      Persona_non_Grata > JTherry 50 минут назад

      Да , какая то не стыковочка .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9024

      alarm 1 час назад

      очень стыдно за спартаг!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11207

      KLIM777 1 час назад

      это четкий чел. Только неужели эта позиция проблемная?

      0
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      Рейтинг: +257

      99-й 1 час назад

      Кода это Геркис успел инсайдером стать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6464

      Сильвербой 1 час назад

      Все брехня, пока не услышим этого от Нобеля!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -524

      Spartak Piter 2 часа назад

      Вот что это за тело??

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5264

      серега кашин 2 часа назад

      может когда станет тогда и будете трезвонить

      2
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      Рейтинг: +13332

      vladimir-7 2 часа назад

      Мозес нигде не пригодился, хотя и не много (128) играл, но для РПЛ, ну, просто, настоящая находка.

      0
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      Рейтинг: +25109

      oyabun > vladimir-7 1 час назад

      Шюррле тоже был находкой. Особенно по первым играм. Думаю неслучайно Мозеса всем в аренду спихивали. Очень похоже на историю с немцем.

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      Рейтинг: +7575

      JTherry > oyabun 1 час назад

      в Интере на его месте играл Хакими, поэтому ушел в аренду, в Спартаке будет играть постоянно... лучше Шюррле однозначно! и не веган))

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      Рейтинг: +8461

      Persona_non_Grata > oyabun 48 минут назад

      Ну Шуррлей бояться , на трансферный рынок не ходить ))) Посмотрим , что за Мозес такой )))

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