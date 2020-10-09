Геркус: Мозес может стать игроком «Спартака» в субботу

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «Спартак» может объявить о трансфере игрока «Челси» Виктора Мозеса уже в субботу.
«Источники сообщают, что Виктор Мозес сегодня летит в Рим на медобследование. В случае удачного исхода (а нет вроде бы никаких данных думать иначе) завтра и подпишут», – написал Геркус в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что московский клуб может арендовать Мозеса с правом выкупа за 10 миллионов евро.
- Нигериец выступает на правом фланге, может сыграть как в защите, так и в атаке.
- Рыночная стоимость Мозеса – 6 миллионов евро.
- За «Челси» он выступает с августа 2012 года, провел 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.
- Сдавался в аренду «Ливерпулю», «Сток Сити», «Вест Хэму», «Фенербахче» и «Интеру».
Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса