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Геркус: Мозес может стать игроком «Спартака» в субботу

9 октября 2020, 14:57
10

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «Спартак» может объявить о трансфере игрока «Челси» Виктора Мозеса уже в субботу.

«Источники сообщают, что Виктор Мозес сегодня летит в Рим на медобследование. В случае удачного исхода (а нет вроде бы никаких данных думать иначе) завтра и подпишут», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что московский клуб может арендовать Мозеса с правом выкупа за 10 миллионов евро.

  • Нигериец выступает на правом фланге, может сыграть как в защите, так и в атаке.
  • Рыночная стоимость Мозеса – 6 миллионов евро.
  • За «Челси» он выступает с августа 2012 года, провел 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.
  • Сдавался в аренду «Ливерпулю», «Сток Сити», «Вест Хэму», «Фенербахче» и «Интеру».

Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Челси Мозес Виктор Геркус Илья
Комментарии (10)
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vladimir-7
1602246515
Мозес нигде не пригодился, хотя и не много (128) играл, но для РПЛ, ну, просто, настоящая находка.
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серега кашин
1602246556
может когда станет тогда и будете трезвонить
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Spartak Piter
1602247591
Вот что это за тело??
Ответить
Сильвербой
1602249681
Все брехня, пока не услышим этого от Нобеля!!!
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99-й
1602249750
Кода это Геркис успел инсайдером стать?
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JTherry
1602250912
Мозес решил покинуть «Челси», поскольку хочет регулярно выходить на поле, а «Интер» отказался возвращать футболиста после аренды... вот только вопрос по выкупу за 10 млн. (при стоимости 6 млн.), если он с 2021 года станет свободным агентом
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slavа0508
1602304544
А Геркус походу оказался вправ и правда походу перейдёт,,,,игрок хороший,но всё будет зависеть с каким настроением приедет игрок играть или просто подзаработать на пенсию,,,,Будет отдаваться игре тогда и польза Спартаку будет и топ для чемпионат а нет то как Шюрле(опять аренда очень разумно)
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