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    Федотов – о судействе в матче с «Ростовом»: «Все карточки обоснованы. Где «Сочи» тянули за уши?»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дал комментарии по поводу работы судейской бригады Евгения Турбина в победном для его команды матче с «Ростовом» (4:2).

    – Один из самых популярных комментариев в интернете под новостями и статьями о вашей победе над «Ростовом» (4:2) звучит примерно так: «Арбитры тащат за уши фарм-клуб «Зенита» – «Сочи»...

    – Зачем на это реагировать? Какие судейские решения сейчас обсуждают? Где «Сочи» тянули за уши? В чем претензии-то? Объясните.

    – Во-первых, в соотношении предупреждений – 8:1 в пользу гостей.

    – Ну так надо внимательно посмотреть матч и, мне кажется, все станет ясно. На мой взгляд, все карточки обоснованы. Не увидел каких-то непонятных решений рефери. Если помните, Козлов прямой ногой попал в Заболотного. Этот эпизод же смотрели по VAR на предмет прямой красной!

    А через пять минут защитник «Ростова» совершил прямой захват руками Юсупова, который от него уходил. Считаю, судья имел основания показать Козлову второй «горчичник». Но он этого не сделал. То есть, по идее, удаление могло случиться и раньше.

    – А фол Нобоа на Норманне не тянул на красную?

    – Нарушение Криса... Да, он сыграл сзади, скажем так. Но там не было прямых ног – хавбек пытался сыграть в мяч через ноги. И опять почему-то говорят о том, что «Сочи» виноват в агрессии Норманна, которую тот проявил в отношении Нобоа, догнал его, толкал, что-то еще сделал... В чем здесь претензия? Кого тянут за уши? Мне, правда, смешно это слышать!

    – А вы считаете, что Норманн заслуживал второй «горчичник»?

    – У Нобоа, повторю, не было прямых ног. Это не красная. Мы прекрасно понимаем, когда игрок проявляет агрессию... А здесь – подкат. Крис играл в мяч, но задел ноги – этого, конечно, не отрицаю. Да, карточка, но желтая.

    – А за что удалили Норманна?

    – Надо задать вопрос судье. За агрессию, разговоры? Ну меня же тоже удалили за реплики... Я в итоге отнесся с пониманием. Совершил проступок, извинился и «отдыхаю».

    – Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сказал: «Турбин получит негативную оценку за работу на матче «Сочи» – «Ростов».

    – Но я так понимаю, никто же не говорит пока о конкретных ошибках. Когда комиссия или кто-то еще вынесет свой вердикт... И потом – промахи совершал судья Турбин, а не команда «Сочи». Здесь не нужно проводить параллели.

    Против нас тоже такое происходит, разве нет? Знаете, нет смысла мне обсуждать работу арбитра. Есть специальные органы – это их прерогатива. Конечно, качество нашего судейства надо улучшать. Кто же с этим спорит?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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