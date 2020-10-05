«Чемпионат»: трансфер форварда «Хоффенхайма» Адамяна в «Краснодар» сорвался

Нападающий «Хоффенхайма» Саркис Адамян не перейдет в «Краснодар».
По информации «Чемпионата», российский клуб договорился об условиях трансфера 27-летнего футболиста, однако не удалось согласовать с ним размер зарплаты.
Армянин хотел зарабатывать в «Краснодаре» около 2 миллиона евро в год, что не устроило дебютанта Лиги чемпионов.
- Рыночная стоимость Адамяна – 4 миллиона евро.
- За «Хоффенхайм» форвард выступает с лета 2019 года.
- В его активе шесть голов и два ассиста в 16 матчах.
Источник: «Чемпионат»