«Чемпионат»: трансфер форварда «Хоффенхайма» Адамяна в «Краснодар» сорвался

Нападающий «Хоффенхайма» Саркис Адамян не перейдет в «Краснодар».

По информации «Чемпионата», российский клуб договорился об условиях трансфера 27-летнего футболиста, однако не удалось согласовать с ним размер зарплаты.

Армянин хотел зарабатывать в «Краснодаре» около 2 миллиона евро в год, что не устроило дебютанта Лиги чемпионов.