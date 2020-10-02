Игнатьев – о жеребьевке ЛЧ: «Ужасная группа. Лучше бы вместо «Баварии» были «Барселона» или «Реал»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
«Группа ужасная. Я не доволен группой. Я когда увидел, что «Бавария» попала, подумал, что лучше бы «Барселона» или «Реал» были.
С «Атлетико» нужно просто удачнее выступить, чем в прошлый раз», – сказал Игнатьев.
- Кроме «Баварии» и «Атлетико» москвичи сыграют в группе с «Зальцбургом».
- В прошлом розыгрыше ЛЧ «Локомотив» дважды уступил «Атлетико» с одинаковым счетом 0:2.
- Впервые в групповом раунде турнира от России сыграют три клуба.
Источник: Ютуб-канал «Локомотива»