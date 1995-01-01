Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Игнатьев – о жеребьевке ЛЧ: «Ужасная группа. Лучше бы вместо «Баварии» были «Барселона» или «Реал»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    «Группа ужасная. Я не доволен группой. Я когда увидел, что «Бавария» попала, подумал, что лучше бы «Барселона» или «Реал» были.

    С «Атлетико» нужно просто удачнее выступить, чем в прошлый раз», – сказал Игнатьев.

    • Кроме «Баварии» и «Атлетико» москвичи сыграют в группе с «Зальцбургом».
    • В прошлом розыгрыше ЛЧ «Локомотив» дважды уступил «Атлетико» с одинаковым счетом 0:2.
    • Впервые в групповом раунде турнира от России сыграют три клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:04
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79515
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru