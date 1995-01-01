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    Россия приблизилась к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

    Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Ранее «Краснодар» победил на выезде греческий ПАОК (2:1) и по итогам двух матчей вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

    В свою очередь, португальские «Риу Аве» и «Спортинг» завершили выступление в еврокубках, уступив в матчах квалификации Лиги Европы итальянскому «Милану» (2:2, 8:9 – по пенальти) и австрийскому ЛАСКу (1:4).

    Таким образом, отставание России от Португалии сократилось до 4,400 баллов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1054

      Январь 59 49 минут назад

      Не вижу смысла радоваться раньше времени. Надеяться что наши команды пройдут дальше , а поругалы вылетят весьма опрометчиво. Шансов на выход в весенний тур маловато у всех команд. Не стоит раньше времени опускать руки ,но не все так безоблачно. Да будем болеть за наших, да будем рады всем нашим победам. Но раньше времени хлопать в ладоши не будем.

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      Рейтинг: +8515

      paracetamol 1 час назад

      Сейчас поменьше будет лоховских команд, что и квалификацию пройти не могут, и опять портосов догоним и обгоним!

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      Рейтинг: +901

      elessar arnor > paracetamol 1 час назад

      картофан приятно удивит тебя, когда вновь проявит свой гений

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      Рейтинг: +1011

      моэм 1 час назад

      Как приблизились , так и отблизимся...Локо и Зенит по уже сложившейся привычке четвёртые....вся надежда на Краснодар , который имеет шансы пройти новичка Ренн , а будь тренер посильнее то при удаче и из группы вышли бы...почему бы и не помечтать?

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      Рейтинг: +8515

      paracetamol > моэм 1 час назад

      Не ной, Зенит в стыки выйдет!

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      Рейтинг: +4111

      KPCCSPB > моэм 1 час назад

      По какой привычке у тебя там четвёртый? 10 из 11 выходов, тебя 5 раз подкинули в детстве, 3 поймали, что у тебя привычки выдуманные появились?

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      Рейтинг: +1431

      acor94 1 час назад

      Португальцы в этом году провалились. Берут с нас пример)

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      Рейтинг: +1829

      AZ > acor94 6 минут назад

      там соперники были далеко не Тбилисси и Маккаби...

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