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  • Россия приблизилась к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия приблизилась к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

2 октября 2020, 09:09
18

Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее «Краснодар» победил на выезде греческий ПАОК (2:1) и по итогам двух матчей вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

В свою очередь, португальские «Риу Аве» и «Спортинг» завершили выступление в еврокубках, уступив в матчах квалификации Лиги Европы итальянскому «Милану» (2:2, 8:9 – по пенальти) и австрийскому ЛАСКу (1:4).

Таким образом, отставание России от Португалии сократилось до 4,400 баллов.

Источник: ТАСС
Лига Европы Лига чемпионов Краснодар Риу Аве Спортинг
Комментарии (18)
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acor94
1601620163
Португальцы в этом году провалились. Берут с нас пример)
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моэм
1601620392
Как приблизились , так и отблизимся...Локо и Зенит по уже сложившейся привычке четвёртые....вся надежда на Краснодар , который имеет шансы пройти новичка Ренн , а будь тренер посильнее то при удаче и из группы вышли бы...почему бы и не помечтать?
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paracetamol
1601620620
Сейчас поменьше будет лоховских команд, что и квалификацию пройти не могут, и опять портосов догоним и обгоним!
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Январь 59
1601623964
Не вижу смысла радоваться раньше времени. Надеяться что наши команды пройдут дальше , а поругалы вылетят весьма опрометчиво. Шансов на выход в весенний тур маловато у всех команд. Не стоит раньше времени опускать руки ,но не все так безоблачно. Да будем болеть за наших, да будем рады всем нашим победам. Но раньше времени хлопать в ладоши не будем.
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Hektor 84
1601637353
Ни один наш клуб не выйдет из группы. Да и третье место верят ли кто займет
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AtticusFinch1
1601637710
Может лучше стоит обратить внимание, кто там сзади?
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Сильвербой
1601650477
Это пока не начались игры в основных сетках!!! Я уверен что в этом году мы рекорд побьем на четверых 8 очком максимум!!!
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kosmonaft
1601655803
это не реально отыграть за один сезон
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Spartak Piter
1602073237
Надо что бы Португальцы проигрывали каждый матч.
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bzfar
1603348465
Сегодня Бенфика и Брага выиграют и статус кво восстановлен
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