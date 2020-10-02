Россия приблизилась к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее «Краснодар» победил на выезде греческий ПАОК (2:1) и по итогам двух матчей вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

В свою очередь, португальские «Риу Аве» и «Спортинг» завершили выступление в еврокубках, уступив в матчах квалификации Лиги Европы итальянскому «Милану» (2:2, 8:9 – по пенальти) и австрийскому ЛАСКу (1:4).

Таким образом, отставание России от Португалии сократилось до 4,400 баллов.