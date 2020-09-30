Серия А. «Аталанта» разгромила «Лацио», «Специя» сильнее «Удинезе»

ну, Леша, ждем и твоих голов
Завершились еще два перенесенных матча первого тура итальянской Серии А.
«Специя» на выезде победила «Удинезе» со счетом 2:0 благодаря дублю болгарина Андрея Галабинова.
«Аталанта» в гостях крупно обыграла «Лацио». В составе бергамской команды отличились Робин Госенс, Ханс Хатебур и дважды Алехандро Гомес, за римлян забил Фелипе Кайседо.
Чемпионат Италии. Серия А. 1-тур
Голы: 0:1 – Галабинов, 29; 0:2 – Галабинов, 90+5.
Голы: 0:1 – Госенс, 10; 0:2 – Хатебур, 32; 0:3 – Гомес, 41; 1:3 – Кайседо, 57; 1:4 – Гомес, 61.