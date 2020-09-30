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    Серия А. «Аталанта» разгромила «Лацио», «Специя» сильнее «Удинезе»

    Завершились еще два перенесенных матча первого тура итальянской Серии А.

    «Специя» на выезде победила «Удинезе» со счетом 2:0 благодаря дублю болгарина Андрея Галабинова.

    «Аталанта» в гостях крупно обыграла «Лацио». В составе бергамской команды отличились Робин Госенс, Ханс Хатебур и дважды Алехандро Гомес, за римлян забил Фелипе Кайседо.

    Чемпионат Италии. Серия А. 1-тур

    Удинезе – Специя – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Галабинов, 29; 0:2 – Галабинов, 90+5.

    Лацио – Аталанта – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Госенс, 10; 0:2 – Хатебур, 32; 0:3 – Гомес, 41; 1:3 – Кайседо, 57; 1:4 – Гомес, 61.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    30.09.2020 23:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +897

      elessar arnor 17 минут назад

      ну, Леша, ждем и твоих голов

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