Серия А. «Аталанта» разгромила «Лацио», «Специя» сильнее «Удинезе»

Завершились еще два перенесенных матча первого тура итальянской Серии А.

«Специя» на выезде победила «Удинезе» со счетом 2:0 благодаря дублю болгарина Андрея Галабинова.

«Аталанта» в гостях крупно обыграла «Лацио». В составе бергамской команды отличились Робин Госенс, Ханс Хатебур и дважды Алехандро Гомес, за римлян забил Фелипе Кайседо.

Чемпионат Италии. Серия А. 1-тур

Удинезе – Специя – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Галабинов, 29; 0:2 – Галабинов, 90+5.

Лацио – Аталанта – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Госенс, 10; 0:2 – Хатебур, 32; 0:3 – Гомес, 41; 1:3 – Кайседо, 57; 1:4 – Гомес, 61.

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