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  • Директор «Тамбова»: «Обухов переходит в «Ростов». Сумма трансфера? Нормальная»

Директор «Тамбова»: «Обухов переходит в «Ростов». Сумма трансфера? Нормальная»

30 сентября 2020, 22:27
7

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что нападающий Владимир Обухов переходит в «Ростов».

«Да, Володя переходит в «Ростов». Трансферная сумма? Она нормальная. В четверг все решится окончательно», – сказал Худяков.

  • Нападающий перешел в «Тамбов» из «Сочи» в сентябре прошлого года на правах свободного агента.
  • Обухов в прошлом сезоне провел в РПЛ 17 игр, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.
  • В этом сезоне игрок в девяти матчах РПЛ не отметился результативными действиями.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Тамбов Обухов Владимир
Комментарии (7)
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nominum
1601499565
Ну что ж. Замена Шомуродову. Натренируем, продадим, заработаем.
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portero
1601531721
Шому точно продадут, уже и замена готова, прямо в четверг обе сделки?
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16tambov36
1601533369
пришел бесплатно,по трансфермаркету он стоит 1млн евро,постройте вы наконец стадион то)
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derrik2000
1601542708
Может Валерик из него со второй попытки сделает человека? ))) "В 2011 году Владимир стал привлекаться Валерием Карпиным к тренировкам с основным составом. В начале 2012 года ездил на предсезонный сбор в ОАЭ с первой командой «Спартака». На сборе забил гол в ворота харьковского «Металлиста», который стал первым для москвичей в новом году. Весной игрок мог быть отдан в аренду футбольному клубу «Сибирь», но главный тренер «Спартака» отказал в переходе."
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zigbert
1601555872
Карпин хорошо знает игровые качества Обухова. Замена Шомуродову напрашивается сама собой.
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16tambov36
1601632449
на трансфермаркете сказано о 750тыс евроденьгах
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