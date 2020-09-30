Директор «Тамбова»: «Обухов переходит в «Ростов». Сумма трансфера? Нормальная»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что нападающий Владимир Обухов переходит в «Ростов».
«Да, Володя переходит в «Ростов». Трансферная сумма? Она нормальная. В четверг все решится окончательно», – сказал Худяков.
- Нападающий перешел в «Тамбов» из «Сочи» в сентябре прошлого года на правах свободного агента.
- Обухов в прошлом сезоне провел в РПЛ 17 игр, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.
- В этом сезоне игрок в девяти матчах РПЛ не отметился результативными действиями.
Источник: «Матч ТВ»