Директор «Тамбова»: «Обухов переходит в «Ростов». Сумма трансфера? Нормальная»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что нападающий Владимир Обухов переходит в «Ростов».

«Да, Володя переходит в «Ростов». Трансферная сумма? Она нормальная. В четверг все решится окончательно», – сказал Худяков.