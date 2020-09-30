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    Директор «Тамбова»: «Обухов переходит в «Ростов». Сумма трансфера? Нормальная»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что нападающий Владимир Обухов переходит в «Ростов».

    «Да, Володя переходит в «Ростов». Трансферная сумма? Она нормальная. В четверг все решится окончательно», – сказал Худяков.

    • Нападающий перешел в «Тамбов» из «Сочи» в сентябре прошлого года на правах свободного агента.
    • Обухов в прошлом сезоне провел в РПЛ 17 игр, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.
    • В этом сезоне игрок в девяти матчах РПЛ не отметился результативными действиями.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    30.09.2020 22:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +816

      nominum 8 минут назад

      Ну что ж. Замена Шомуродову. Натренируем, продадим, заработаем.

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