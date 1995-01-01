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    Лесовой: «Перешел в топ-клуб. Следующая задача – сборная»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой рассказал о задачах, которые ставит перед собой на ближайшее будущее.

    «Знаю, что еще до карантина на игры«Арсенала» приезжали европейские скауты. Например, на игру с «Рубином». Агент рассказывал про интерес из Бельгии. Я отреагировал с любопытством – перешел же Малиновский из «Гента» в «Аталанту».

    Я был готов уехать в Бельгию, но, по-моему, вариант с «Динамо» сейчас еще лучше. В будущем, конечно, хочется попробовать себя и в Серии А.

    Но задачи себе ставлю на ближайшее будущее. Одну – перейти в топ-клуб – выполнил. Следующая – наверное, сборная России.

    Кому-то кажется, будто я самый умный и лучше всех все знаю. На самом деле я упертый и всегда стою на своем – может, это не всегда правильно, но я уже вряд ли изменюсь», – сказал Лесовой в интервью Sports.ru.

    • Лесовой перешел в «Динамо» из тульского «Арсенала» в начале сентября.
    • У Лесового было предложение от «Краснодара».

    Лесовой – о сборной Украины: «Я себя считаю скорее русским и всегда хотел играть за сборную России»

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 09:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +6462

      FanatSerj 2 минуты назад

      Удивительно, что Динамо смогло заманить себе молодого и такого талантливого игрока, бабки? ну бабки у многих сейчас есть особенно на паспортистов.
      Ну ладно Шиманьский, Моро с легами попроще, а вот Лесового считай за бесплатно урвали.

      0
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      Рейтинг: +68

      Лфшт 47 минут назад

      При всём уважении, но сейчас Динамо это не топ клуб. Это глубокий глубокий середнячок. Никакого прогресса в этом проекте не видно. Обычная бочка для отмыва бабла.

      0
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      Рейтинг: +16893

      bset 1 час назад

      Ладно киевское Динамо, но московское... Ну что ж, удачи в еврокубках, легенда)

      2
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      Рейтинг: +1113

      Nevsky_RU 1 час назад

      Как игрок весьма неплох. Его еще несколько лет назад Аршавин выделял из зенитовской молодёжки. Но вот с головой у него походу проблемы. Днонамо уже давно болото а не топ. Арсенал ничем не хуже. И из него вполне можно в сборную попадать.

      0
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      Рейтинг: +2500

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Тебя обманули, Даниил. Это не клуб, а мусорная яма. Беги оттуда

      2
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      Рейтинг: +891

      elessar arnor 1 час назад

      лять, говорит так, будто наши пачками уезжают в Европу..касаемо топ-клуба, угу, вылет от грузин

      0
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      Рейтинг: +8453

      paracetamol 1 час назад

      Лесовой: "Перешел в топ-клуб и обделался вместе с ним против аутсайдера".

      0
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      Рейтинг: +1566

      FRZZ 1 час назад

      Перешел в топ-клуб??? Это Динамо М. топ клуб???

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      Рейтинг: +8806

      ilichkadr 1 час назад

      Даниил, правильно мыслишь, вариант с «Динамо» сейчас еще лучше, поскольку в Бельгии тебе такую зарплату как в Динамо никто не даст.

      4
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