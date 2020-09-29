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Лесовой: «Перешел в топ-клуб. Следующая задача – сборная»

29 сентября 2020, 09:48
12

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой рассказал о задачах, которые ставит перед собой на ближайшее будущее.

«Знаю, что еще до карантина на игры«Арсенала» приезжали европейские скауты. Например, на игру с «Рубином». Агент рассказывал про интерес из Бельгии. Я отреагировал с любопытством – перешел же Малиновский из «Гента» в «Аталанту».

Я был готов уехать в Бельгию, но, по-моему, вариант с «Динамо» сейчас еще лучше. В будущем, конечно, хочется попробовать себя и в Серии А.

Но задачи себе ставлю на ближайшее будущее. Одну – перейти в топ-клуб – выполнил. Следующая – наверное, сборная России.

Кому-то кажется, будто я самый умный и лучше всех все знаю. На самом деле я упертый и всегда стою на своем – может, это не всегда правильно, но я уже вряд ли изменюсь», – сказал Лесовой в интервью Sports.ru.

  • Лесовой перешел в «Динамо» из тульского «Арсенала» в начале сентября.
  • У Лесового было предложение от «Краснодара».

Лесовой – о сборной Украины: «Я себя считаю скорее русским и всегда хотел играть за сборную России»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Лесовой Даниил
Комментарии (12)
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ilichkadr
1601362307
Даниил, правильно мыслишь, вариант с «Динамо» сейчас еще лучше, поскольку в Бельгии тебе такую зарплату как в Динамо никто не даст.
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paracetamol
1601362456
Лесовой: "Перешел в топ-клуб и обделался вместе с ним против аутсайдера".
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Ганнибал Лектор
1601362816
Тебя обманули, Даниил. Это не клуб, а мусорная яма. Беги оттуда
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Nevsky_RU
1601363121
Как игрок весьма неплох. Его еще несколько лет назад Аршавин выделял из зенитовской молодёжки. Но вот с головой у него походу проблемы. Днонамо уже давно болото а не топ. Арсенал ничем не хуже. И из него вполне можно в сборную попадать.
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Лфшт
1601364840
При всём уважении, но сейчас Динамо это не топ клуб. Это глубокий глубокий середнячок. Никакого прогресса в этом проекте не видно. Обычная бочка для отмыва бабла.
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FanatSerj
1601367540
Удивительно, что Динамо смогло заманить себе молодого и такого талантливого игрока, бабки? ну бабки у многих сейчас есть особенно на паспортистов. Ну ладно Шиманьский, Моро с легами попроще, а вот Лесового считай за бесплатно урвали.
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Hektor 84
1601371816
С топ клубом рассмешил))))
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portero
1601372548
В Динамо зарплата лучше чем в Бельгии.
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Вальдемар IV
1601377422
У Лесового было предложение от «Краснодара». перешел в топ-клуб дальше не продолжай
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zigbert
1601384868
Планы высокие. А так игрок перспективный. Но для этого ему надо много работать над собой.
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