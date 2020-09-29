Лесовой: «Перешел в топ-клуб. Следующая задача – сборная»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой рассказал о задачах, которые ставит перед собой на ближайшее будущее.

«Знаю, что еще до карантина на игры«Арсенала» приезжали европейские скауты. Например, на игру с «Рубином». Агент рассказывал про интерес из Бельгии. Я отреагировал с любопытством – перешел же Малиновский из «Гента» в «Аталанту».

Я был готов уехать в Бельгию, но, по-моему, вариант с «Динамо» сейчас еще лучше. В будущем, конечно, хочется попробовать себя и в Серии А.

Но задачи себе ставлю на ближайшее будущее. Одну – перейти в топ-клуб – выполнил. Следующая – наверное, сборная России.

Кому-то кажется, будто я самый умный и лучше всех все знаю. На самом деле я упертый и всегда стою на своем – может, это не всегда правильно, но я уже вряд ли изменюсь», – сказал Лесовой в интервью Sports.ru.

Лесовой перешел в «Динамо» из тульского «Арсенала» в начале сентября.

У Лесового было предложение от «Краснодара».

Лесовой – о сборной Украины: «Я себя считаю скорее русским и всегда хотел играть за сборную России»