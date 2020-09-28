Лесовой – о сборной Украины: «Я себя считаю скорее русским и всегда хотел играть за сборную России»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой объяснил, почему на уровне сборных сделал выбор в пользу России, а не Украины.

«Я понимал: в Украине начинаются проблемы, а у меня есть гражданство России. Решили, что целесообразнее в спортивном плане перейти в российский чемпионат. Я об этом не жалею и доволен. Хотел играть в футбол – и играю. Мотив был только такой.

Вряд ли кто-то может сказать, что я поступил некрасиво. У меня папа русский, российский паспорт с рождения. Я себя считаю скорее русским. При этом с большой теплотой отношусь к Украине – и не вижу здесь никаких противоречий. Мне хорошо и там, и здесь, у меня два дома: Киев и Россия.

Всегда хотел и хочу играть за сборную России. Пока я игрок молодежной сборной и пробиваюсь с ней на Евро – неплохо провели две сентябрьские игры и идем первыми в группе. Может быть, когда-то дорасту до основной», – сказал Лесовой.