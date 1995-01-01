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    Лесовой – о сборной Украины: «Я себя считаю скорее русским и всегда хотел играть за сборную России»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой объяснил, почему на уровне сборных сделал выбор в пользу России, а не Украины.

    «Я понимал: в Украине начинаются проблемы, а у меня есть гражданство России. Решили, что целесообразнее в спортивном плане перейти в российский чемпионат. Я об этом не жалею и доволен. Хотел играть в футбол – и играю. Мотив был только такой.

    Вряд ли кто-то может сказать, что я поступил некрасиво. У меня папа русский, российский паспорт с рождения. Я себя считаю скорее русским. При этом с большой теплотой отношусь к Украине – и не вижу здесь никаких противоречий. Мне хорошо и там, и здесь, у меня два дома: Киев и Россия.

    Всегда хотел и хочу играть за сборную России. Пока я игрок молодежной сборной и пробиваюсь с ней на Евро – неплохо провели две сентябрьские игры и идем первыми в группе. Может быть, когда-то дорасту до основной», – сказал Лесовой.

    • Хавбек родился в Москве.
    • В детстве вместе с родителями переехал в Украину.
    • С 2011 по 2015 год занимался в академии киевского «Динамо».
    • Вернувшись в Россию, подписал контракт с «Зенитом».

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    Источник: Sports.ru

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