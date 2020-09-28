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Черчесов – о вызове Кутепова, Соболева и невызове Кокорина

28 сентября 2020, 17:55
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал несколько персоналий после оглашения состава на октябрьские матчи. Тренер уделил внимание Александру Кокорину.

Об Александре Соболеве

«Почти год прошел после последнего вызова Александра Соболева. Вот мы его вызвали в сентябре, он органично влился, сейчас он снова вызван. И теперь мы можем его оценить и все понять. На прошлом сборе вызывались четыре нападающих, а сейчас их трое. С Николаем Комличенко я разговаривал и на том сборе, есть определенные нюансы, которые он должен поправлять. Иногда футболисту нужно время, чтобы прийти с мыслями».

Об Илье Кутепове

«После чемпионата мира он получил несколько травм подряд и выпал из ритма. Далее прошла смена тренера в «Спартаке»… Тут я не могу говорить о коллеге. Но и Георгий Джикия, и Самуэль Жиго не дают в себе усомниться. Видимо, Илья не мог попасть в необходимую струю. Сейчас он выходит на поле, и он занимается тем, что игрой меняет отношение. Сейчас на сборе мы с ним напрямую пообщаемся, посмотрим за ним».

Об Александре Кокорине

«Для начала играть так, как надо. Если начнeт, то будем решать. Мы же команду собираем. Каждый должен выполнять свою роль, справляться с ней. Команда должна быть командой», – приводит слова Черчесова «Чемпионат».

  • Россияне в октябре проведут товарищеский матч со шведами и две встречи Лиги наций.
  • Команда лидирует в группе Лиги наций.
  • Кокорин с 2018 по 2019 год был в тюрьме.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Кокорин Александр Кутепов Илья Соболев Александр Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Давид59
1601307040
Когда усатый кого-то не вызывал, всегда говорил - человек сидит на скамейке, МЫ его форму не знаем. А что с Кутеповым?
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polt
1601309297
Кокорин ну никак не хуже Кузяева. Непонятно.
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vladimir-7
1601313150
Как бы хорошо Кокорин не выглядел, место ему в сборной не найдется и это указание Черчесов получил из Кремля, да и зачем устраивать конкуренцию своему Дзюбе, а Соболеву он аркан накинет сам и продержит его скамейке.
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paracetamol
1601315965
Ты лучше скажи, лысый, зачем Писю пригласил, тбилисского героя? Мяч не ловит, отбивает перед собой, позорина, а не вратарь.
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