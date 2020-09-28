Черчесов – о вызове Кутепова, Соболева и невызове Кокорина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал несколько персоналий после оглашения состава на октябрьские матчи. Тренер уделил внимание Александру Кокорину.

Об Александре Соболеве

«Почти год прошел после последнего вызова Александра Соболева. Вот мы его вызвали в сентябре, он органично влился, сейчас он снова вызван. И теперь мы можем его оценить и все понять. На прошлом сборе вызывались четыре нападающих, а сейчас их трое. С Николаем Комличенко я разговаривал и на том сборе, есть определенные нюансы, которые он должен поправлять. Иногда футболисту нужно время, чтобы прийти с мыслями».

Об Илье Кутепове

«После чемпионата мира он получил несколько травм подряд и выпал из ритма. Далее прошла смена тренера в «Спартаке»… Тут я не могу говорить о коллеге. Но и Георгий Джикия, и Самуэль Жиго не дают в себе усомниться. Видимо, Илья не мог попасть в необходимую струю. Сейчас он выходит на поле, и он занимается тем, что игрой меняет отношение. Сейчас на сборе мы с ним напрямую пообщаемся, посмотрим за ним».

Об Александре Кокорине

«Для начала играть так, как надо. Если начнeт, то будем решать. Мы же команду собираем. Каждый должен выполнять свою роль, справляться с ней. Команда должна быть командой», – приводит слова Черчесова «Чемпионат».