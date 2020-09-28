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    Черчесов – о вызове Кутепова, Соболева и невызове Кокорина

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал несколько персоналий после оглашения состава на октябрьские матчи. Тренер уделил внимание Александру Кокорину.

    Об Александре Соболеве

    «Почти год прошел после последнего вызова Александра Соболева. Вот мы его вызвали в сентябре, он органично влился, сейчас он снова вызван. И теперь мы можем его оценить и все понять. На прошлом сборе вызывались четыре нападающих, а сейчас их трое. С Николаем Комличенко я разговаривал и на том сборе, есть определенные нюансы, которые он должен поправлять. Иногда футболисту нужно время, чтобы прийти с мыслями».

    Об Илье Кутепове

    «После чемпионата мира он получил несколько травм подряд и выпал из ритма. Далее прошла смена тренера в «Спартаке»… Тут я не могу говорить о коллеге. Но и Георгий Джикия, и Самуэль Жиго не дают в себе усомниться. Видимо, Илья не мог попасть в необходимую струю. Сейчас он выходит на поле, и он занимается тем, что игрой меняет отношение. Сейчас на сборе мы с ним напрямую пообщаемся, посмотрим за ним».

    Об Александре Кокорине

    «Для начала играть так, как надо. Если начнeт, то будем решать. Мы же команду собираем. Каждый должен выполнять свою роль, справляться с ней. Команда должна быть командой», – приводит слова Черчесова «Чемпионат».

    • Россияне в октябре проведут товарищеский матч со шведами и две встречи Лиги наций.
    • Команда лидирует в группе Лиги наций.
    • Кокорин с 2018 по 2019 год был в тюрьме.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +3347

      Cleaner 31 секунду назад

      Спартаковца Кокорина? В сборную? Если только ветеранскую. Кому за 50. Его уровень...

      0
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      Рейтинг: +13119

      vladimir-7 28 минут назад

      Как бы хорошо Кокорин не выглядел, место ему в сборной не найдется
      и это указание Черчесов получил из Кремля, да и зачем устраивать
      конкуренцию своему Дзюбе, а Соболеву он аркан накинет сам и
      продержит его скамейке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3552

      polt 1 час назад

      Кокорин ну никак не хуже Кузяева. Непонятно.

      3
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      Рейтинг: +6416

      Сильвербой > polt 31 минуту назад

      Кокорин - распиаренное, бестолковое дно!!! А за Кузяева говорит его фамилия!!!

      2
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      Рейтинг: +3926

      Давид59 2 часа назад

      Когда усатый кого-то не вызывал, всегда говорил - человек сидит на скамейке, МЫ его форму не знаем. А что с Кутеповым?

      0
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      Рейтинг: +99

      dva064 > Давид59 2 часа назад

      Кутепов 3 три игры подряд отыграл,,,,да и тренер в конце концов решает кого ему брать,,,за результат отвечает он ,,,,,,а результат он даёт кто бы что не говорил,,

      4
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      Рейтинг: +3926

      Давид59 > dva064 2 часа назад

      На самом деле всё просто. Центральных защитников не из кого выбирать. На безрыбье и Кутепов рыба

      3
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      Рейтинг: +4931

      САДЫЧОК > Давид59 1 час назад

      Честно , сказать Джикия очень плох , намного хуже не дисциплинированного Кутепова !

      -2
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      Рейтинг: +3552

      polt > Давид59 1 час назад

      А Кузяев?

      1
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      Рейтинг: +6416

      Сильвербой > polt 33 минуты назад

      А что непонятного с Кузяевым? Джанаев...Оздоев...Кузяев... Все де очевидно!!!

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