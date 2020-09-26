Мусаев: «Хуже поля, чем в Сочи, не видел»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал поле в Сочи. В девятом туре РПЛ краснодарцы не справились с «Сочи» (1:1), хотя больше получаса играли в большинстве.

«Конечно, недовольны результатом, важно было набрать три очка. Недоволен началом игры, где мы позволяли сопернику создавать моменты у своих ворот, действовали не так жeстко. Дальше создавали опасность у ворот соперника, но забили лишь один мяч.

«Сочи» действовал компактно, ждал нашу ошибку, но затем силы у соперника закончились и он откатился глубже.

Травма Маркуса Берга? Надо прилететь в Краснодар и посмотреть, что там у него и насколько серьeзно.

Хуже поля я пока ещe не видел. Удивительно видеть газон такого качества на юге», – сказал Мусаев.