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Мусаев: «Хуже поля, чем в Сочи, не видел»

26 сентября 2020, 22:54
11

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал поле в Сочи. В девятом туре РПЛ краснодарцы не справились с «Сочи» (1:1), хотя больше получаса играли в большинстве.

«Конечно, недовольны результатом, важно было набрать три очка. Недоволен началом игры, где мы позволяли сопернику создавать моменты у своих ворот, действовали не так жeстко. Дальше создавали опасность у ворот соперника, но забили лишь один мяч.

«Сочи» действовал компактно, ждал нашу ошибку, но затем силы у соперника закончились и он откатился глубже.

Травма Маркуса Берга? Надо прилететь в Краснодар и посмотреть, что там у него и насколько серьeзно.

Хуже поля я пока ещe не видел. Удивительно видеть газон такого качества на юге», – сказал Мусаев.

  • «Краснодар» идет в таблице пятым.
  • На следующей неделе команда сыграет ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против ПАОКа.
  • «Сочи» занимает четвертое место.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (11)
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Хейтер Аларм
1601151968
У Мусаева как всегда 1000 отговорок, почему не победили. Может, дело в нем?
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RJM555
1601186971
да ты еще вообще ничего не видел......подрасти чуточку
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PNZ1985
1601190753
специально пади так сделали, чтобы очки добывать, один фиг к 30 туру во вторую десятку уплывут как **вно)
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polt
1601198563
А поле действительно выглядело отстойным. И это в Сочи. Российские парадоксы.
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Сильвербой
1601204118
В Мусаеве просыпается тренерская жилка, обвинять всех и вся, кроме самого себя!!!
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Каратель помойников
1601207079
какая команда, такое и поле...пока денег на газон нет-всё судьям уходит
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ростов 100/100
1601212879
РПЛ мог бы и подкинуть денег на поле в Сочи.
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portero
1601213582
лысая поляна это жесть... как так можно его угробить???
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