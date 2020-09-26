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    Мусаев: «Хуже поля, чем в Сочи, не видел»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал поле в Сочи. В девятом туре РПЛ краснодарцы не справились с «Сочи» (1:1), хотя больше получаса играли в большинстве.

    «Конечно, недовольны результатом, важно было набрать три очка. Недоволен началом игры, где мы позволяли сопернику создавать моменты у своих ворот, действовали не так жeстко. Дальше создавали опасность у ворот соперника, но забили лишь один мяч.

    «Сочи» действовал компактно, ждал нашу ошибку, но затем силы у соперника закончились и он откатился глубже.

    Травма Маркуса Берга? Надо прилететь в Краснодар и посмотреть, что там у него и насколько серьeзно.

    Хуже поля я пока ещe не видел. Удивительно видеть газон такого качества на юге», – сказал Мусаев.

    • «Краснодар» идет в таблице пятым.
    • На следующей неделе команда сыграет ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против ПАОКа.
    • «Сочи» занимает четвертое место.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.09.2020 22:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +446

      Хейтер Аларм 1 час назад

      У Мусаева как всегда 1000 отговорок, почему не победили. Может, дело в нем?

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