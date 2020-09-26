Газизов: «У «Спартака» неплохой ход, надо держать кулачки и готовиться к битве двух столиц»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов выступил перед журналистами после матча девятого тура РПЛ против «Тамбова» (2:0). Функционер уже думает о предстоящей встрече с «Зенитом».

«Главное – победа, надо отметить болельщиков. У нас неплохой ход, надо держать кулачки и готовиться к битве двух столиц.

Максим Глушенков чувствует себя нормально, посмотрим, как будет восстановление.

Андрей Ещенко молодец, будет проводить ещe больше матчей.

Чемпионский курс? Давайте говорить об этом после 30-го тура, а пока потихоьку двигаемся вперeд. На сегодняшний день команда и Доменико Тедеско делают всe правильно, мы держимся все в одном направлении.

Нужен ли правый защитник при такой игре Романа Зобнина? Посмотрим», – сказал Газизов.