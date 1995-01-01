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    Газизов: «У «Спартака» неплохой ход, надо держать кулачки и готовиться к битве двух столиц»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов выступил перед журналистами после матча девятого тура РПЛ против «Тамбова» (2:0). Функционер уже думает о предстоящей встрече с «Зенитом».

    «Главное – победа, надо отметить болельщиков. У нас неплохой ход, надо держать кулачки и готовиться к битве двух столиц.

    Максим Глушенков чувствует себя нормально, посмотрим, как будет восстановление.

    Андрей Ещенко молодец, будет проводить ещe больше матчей.

    Чемпионский курс? Давайте говорить об этом после 30-го тура, а пока потихоьку двигаемся вперeд. На сегодняшний день команда и Доменико Тедеско делают всe правильно, мы держимся все в одном направлении.

    Нужен ли правый защитник при такой игре Романа Зобнина? Посмотрим», – сказал Газизов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +995

      моэм 1 минуту назад

      Ну ну … не сильно разбег взял? … скажу так , Спартаку выиграть не даст судья , боящийся грязьпрома...что не аргумент?...потом пошумят и забудут … а грязьпром как клал большой и красный на нас всех так и будет дальше класть...и что ТЫ сделаешь????

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      Рейтинг: +18

      cheser1970 19 минут назад

      как всегда битва и много голов будет круто

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      Рейтинг: +269

      Фк Спaртaк Москвa 1 час назад

      верим

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