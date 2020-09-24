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    Аллегри может возглавить «Рому»

    Массимилиано Аллегри может вернуться к тренерской деятельности в Серии А.

    Его кандидатуру на пост главного тренера рассматривает «Рома» – руководство столичного клуба не уверено, что Паулу Фонсека подходит команде. Аллегри готов возглавить римскую команду.

    Ранее специалист просил зарплату в десять миллионов евро в год, но сейчас согласен на меньшую сумму.

    • Аллегри прошлым летом покинул «Ювентус» и с тех пор остается без работы.
    • «Роме» в первом туре Серии А присудили техническое поражение в матче с «Вероной» из-за появления в составе римлян незаявленного игрока Амаду Диавары.

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    Источник: Corriere dello Sport

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