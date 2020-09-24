Аллегри может возглавить «Рому»

Массимилиано Аллегри может вернуться к тренерской деятельности в Серии А.

Его кандидатуру на пост главного тренера рассматривает «Рома» – руководство столичного клуба не уверено, что Паулу Фонсека подходит команде. Аллегри готов возглавить римскую команду.

Ранее специалист просил зарплату в десять миллионов евро в год, но сейчас согласен на меньшую сумму.