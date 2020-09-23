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  • Мусаев – о шансах пройти ПАОК: «50 на 50. Все решится в ответной игре»

Мусаев – о шансах пройти ПАОК: «50 на 50. Все решится в ответной игре»

23 сентября 2020, 10:22
11

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).

«Как и ожидалось, сложная игра. Начали первый тайм с пенальти, отлично сыграл Матвей Сафонов. Дальше мы перехватили инициативу, создали достаточно моментов, были хорошие комбинации, пропуски мяча, но пропустили в одной из атак.

Радует, что сразу нашли силы, отыгрались. Второй тайм был более закрытый, все понимали ценность ошибки, было не так много моментов. Рад, что забили, проявили дисциплину.

Ребята оставили все силы на поле. В раздевалке была тишина, потому что все были опустошены. В Лиге чемпионов по-другому нельзя. Считаю, что шансы остаются 50 на 50. В Греции будет очень тяжелый матч. Конечно, хотелось бы не пропустить дома, но радует, что проявили характер. Все решится в ответной игре», – сказал Мусаев после матча.

  • «Краснодар» уступал в счете, но справился с ПАОКом. Решающий гол забил Реми Кабелья.
  • Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.

Мусаев провел 100-й матч на посту главного тренера «Краснодара»

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Краснодар ПАОК Мусаев Мурад
Комментарии (11)
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амани
1600847302
с греками 50 на 50.....вот это уровень1
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polt
1600847762
Выглядели слабее греков, повезло. В ответке получат 100%.
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maior-60
1600849950
Греки в последние годы сильно прогрессируют: Олимпиакос, ПАОК, АЕК. Победа над любым из этих клубов теперь дорогого стоит. В ответной встрече придется выложиться на 100%, костьми лечь. Верю, что при полной самоотдаче у Краснодара хорошие шансы на выход в групповой раунд ЛЧ. Немного удачи тоже не помешает.
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Tsigan
1600850929
Гостевой гол может здорово помочь Краснодару. Верю что Краснодар в состоянии один гостевой положить.
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Вальдемар IV
1600852347
проигравший ферейра уверен что пройдет, а выигравший мусаев опасается, кому верить? или так себе соломку стелит, ведь не пройдут, нужно гнать его 100 на 0
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paracetamol
1600853583
Ты там, Муся, В Салониках не балуйся, и Сороку убери из защиты, всегда может подгадить.
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kolomencewviktor
1600853880
Как уберечься от штрафов и обезопасить себя на дороге, теперь проще простого. Сам испробовал и вам советую, реально крутая штука, вот ------ http://gg.gg/neoline
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