Мусаев – о шансах пройти ПАОК: «50 на 50. Все решится в ответной игре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).

«Как и ожидалось, сложная игра. Начали первый тайм с пенальти, отлично сыграл Матвей Сафонов. Дальше мы перехватили инициативу, создали достаточно моментов, были хорошие комбинации, пропуски мяча, но пропустили в одной из атак.

Радует, что сразу нашли силы, отыгрались. Второй тайм был более закрытый, все понимали ценность ошибки, было не так много моментов. Рад, что забили, проявили дисциплину.

Ребята оставили все силы на поле. В раздевалке была тишина, потому что все были опустошены. В Лиге чемпионов по-другому нельзя. Считаю, что шансы остаются 50 на 50. В Греции будет очень тяжелый матч. Конечно, хотелось бы не пропустить дома, но радует, что проявили характер. Все решится в ответной игре», – сказал Мусаев после матча.

«Краснодар» уступал в счете, но справился с ПАОКом. Решающий гол забил Реми Кабелья .

. Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.

Мусаев провел 100-й матч на посту главного тренера «Краснодара»