Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Мусаев – о шансах пройти ПАОК: «50 на 50. Все решится в ответной игре»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).

    «Как и ожидалось, сложная игра. Начали первый тайм с пенальти, отлично сыграл Матвей Сафонов. Дальше мы перехватили инициативу, создали достаточно моментов, были хорошие комбинации, пропуски мяча, но пропустили в одной из атак.

    Радует, что сразу нашли силы, отыгрались. Второй тайм был более закрытый, все понимали ценность ошибки, было не так много моментов. Рад, что забили, проявили дисциплину.

    Ребята оставили все силы на поле. В раздевалке была тишина, потому что все были опустошены. В Лиге чемпионов по-другому нельзя. Считаю, что шансы остаются 50 на 50. В Греции будет очень тяжелый матч. Конечно, хотелось бы не пропустить дома, но радует, что проявили характер. Все решится в ответной игре», – сказал Мусаев после матча.

    • «Краснодар» уступал в счете, но справился с ПАОКом. Решающий гол забил Реми Кабелья.
    • Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.

    Мусаев провел 100-й матч на посту главного тренера «Краснодара»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:22
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +499

      амани 6 минут назад

      с греками 50 на 50.....вот это уровень1

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79284
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru