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    Мусаев провел 100-й матч на посту главного тренера «Краснодара»

    Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1) стал 100-м для Мурада Мусаева в качестве главного тренера «Краснодара».

    При Мусаеве «Краснодар» одержал 49 побед, 25 раз сыграл вничью и потерпел 26 поражений.

    Больше матчей в качестве главного тренера «быков» провел только Олег Кононов – он руководил командой в 131-й игре.

    • «Краснодар» уступал в счете, но справился с ПАОКом. Решающий гол забил Реми Кабелья.
    • Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.

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    Источник: твиттер «Краснодара»

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