Мусаев провел 100-й матч на посту главного тренера «Краснодара»

Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1) стал 100-м для Мурада Мусаева в качестве главного тренера «Краснодара».
При Мусаеве «Краснодар» одержал 49 побед, 25 раз сыграл вничью и потерпел 26 поражений.
Больше матчей в качестве главного тренера «быков» провел только Олег Кононов – он руководил командой в 131-й игре.
- «Краснодар» уступал в счете, но справился с ПАОКом. Решающий гол забил Реми Кабелья.
- Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.
Мурад Мусаев провел свой официальный матч на посту рулевого «Краснодара»И этим поединком стала встреча @ChampionsLeague #КраснодарПАОК, в которой «быки» одержали победуПоздравляем Мурада Олеговича #KRAPAOK #100Матчей pic.twitter.com/JxrekKRqYI— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 22, 2020