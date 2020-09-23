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  • Мусаев провел 100-й матч на посту главного тренера «Краснодара»

Мусаев провел 100-й матч на посту главного тренера «Краснодара»

23 сентября 2020, 09:01
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Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1) стал 100-м для Мурада Мусаева в качестве главного тренера «Краснодара».

При Мусаеве «Краснодар» одержал 49 побед, 25 раз сыграл вничью и потерпел 26 поражений.

Больше матчей в качестве главного тренера «быков» провел только Олег Кононов – он руководил командой в 131-й игре.

  • «Краснодар» уступал в счете, но справился с ПАОКом. Решающий гол забил Реми Кабелья.
  • Ответный матч состоится в Салониках 30 сентября.
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Источник: твиттер «Краснодара»
Лига чемпионов Краснодар ПАОК Кононов Олег Мусаев Мурад
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