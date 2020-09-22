Тихонов: «Надеюсь, «Краснодар» выпустил не весь пар, забив семь голов «Химкам»

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов поделился мнением насчет предстоящего матча «быков» с греческим ПАОКом в рамках 4 раунда квалификации Лиги чемпионов.

«По матчу с «Химками» не стоит оценивать состояние команды. Перед ним команда пропустила игру с «Ротором» и хорошо подготовилась к следующему матчу, где выглядела очень здорово. К тому же играла в оптимальном составе. Надеюсь, что «Краснодар», забив семь голов, выпустил не весь пар. Ведь против греческой команды предстоит совершенно другая игра», – приводят слова Тихонова «Известия».