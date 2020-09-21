The Athletic: трансферная кампания «Ливерпуля» завершена

«Ливерпуль» больше не будет покупать новых игроков в текущее трансферное окно.

По информации The Athletic, клуб рассматривал возможность приобретения центрального защитника, но в итоге решил завершить кампанию.

Главный тренер Юрген Клопп собирается использовать на этой позиции в случае надобности хавбека Фабиньо.