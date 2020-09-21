The Athletic: трансферная кампания «Ливерпуля» завершена

«Ливерпуль» больше не будет покупать новых игроков в текущее трансферное окно.
По информации The Athletic, клуб рассматривал возможность приобретения центрального защитника, но в итоге решил завершить кампанию.
Главный тренер Юрген Клопп собирается использовать на этой позиции в случае надобности хавбека Фабиньо.
- «Ливерпуль» уже подписал троих футболистов, заплатив за них суммарно 87,7 миллиона евро.
- Новичками команды стали левый защитник Константинос Цимикас, хавбек Тиаго Алькантара и форвард Диогу Жота.
Источник: The Athletic