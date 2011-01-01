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    «Химки» сообщили о расторжении контракта с Гунько

    Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прекратил работу в клубе. С ним расторгли контракт по согласию сторон.

    «Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко, который будет готовить команду к следующему матчу РПЛ.

    Также «Химки» покидает спортивный директор Сергей Егоров, с которым клуб расторг трудовой договор по соглашению сторон.

    Клуб благодарит Дмитрия Ивановича и Сергея Викторовича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» – написали химчане.

    • Гунько работал в Химках с лета.
    • Команда идет в РПЛ в зоне вылета.
    • Следующим главным тренером станет Игорь Черевченко.

    Гунько объявил об уходе с поста главного тренера «Химок»

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    Источник: официальный сайт «Химок»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1553

      FRZZ 21 минуту назад

      Спрашивается, зачем назначали Гунько, без имени, опыта и успехов??? На что надеялись???

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