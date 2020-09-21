«Химки» сообщили о расторжении контракта с Гунько

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прекратил работу в клубе. С ним расторгли контракт по согласию сторон.
«Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко, который будет готовить команду к следующему матчу РПЛ.
Также «Химки» покидает спортивный директор Сергей Егоров, с которым клуб расторг трудовой договор по соглашению сторон.
Клуб благодарит Дмитрия Ивановича и Сергея Викторовича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» – написали химчане.
- Гунько работал в Химках с лета.
- Команда идет в РПЛ в зоне вылета.
- Следующим главным тренером станет Игорь Черевченко.
Гунько объявил об уходе с поста главного тренера «Химок»
Источник: официальный сайт «Химок»