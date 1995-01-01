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    Гунько объявил об уходе с поста главного тренера «Химок»

    Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько подтвердил, что покидает занимаемую должность.

    «Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений (2:7 от «Краснодара» в минувшую пятницу – примечание «Бомбардира») тренер должен уходить.

    Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде оказалось слишком сложно.

    Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними», – написал Гунько в инстаграме.

    • 44-летний специалист возглавлял «Химки» с 1 августа.
    • Подмосковная команда идет на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.
    • По информации Metaratings, Игорь Черевченко – главный претендент на освободившийся пост.

    text

    Публикация от text (@dmgunko) 21 Сен 2020 в 1:27 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Дмитрия Гунько

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8656

      ilichkadr 4 минуты назад

      Кино и немцы...... не дал бог жабе хвоста. "Знаете каким он парнем был, Тот, кто тропку нужную открыл?!", а что теперь скажет Шамилька Газизов?

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      Рейтинг: +1889

      Krasnodar 123 17 минут назад

      Первый пошел! Кто следующий?

      0
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      Рейтинг: +16718

      bset 20 минут назад

      Удачи, легенда! Из 8 матчей 5 поражений и 3 ничьих. Правильно сделали, что Юрана убрали. А то бы он очки набирать стал, в РПЛ остался бы. А так быстренько сольют в ФНЛ команду и париться не надо.

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