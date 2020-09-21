Гунько объявил об уходе с поста главного тренера «Химок»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько подтвердил, что покидает занимаемую должность.

«Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений (2:7 от «Краснодара» в минувшую пятницу – примечание «Бомбардира») тренер должен уходить.

Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде оказалось слишком сложно.

Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними», – написал Гунько в инстаграме.

44-летний специалист возглавлял «Химки» с 1 августа.

Подмосковная команда идет на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.

По информации Metaratings, Игорь Черевченко – главный претендент на освободившийся пост.

UPD: через несколько минут Гунько удалил пост в инстаграме.