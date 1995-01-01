Гунько объявил об уходе с поста главного тренера «Химок»

Кино и немцы...... не дал бог жабе хвоста. "Знаете каким он парнем был, Тот, кто тропку нужную открыл?!", а что теперь скажет Шамилька Газизов?
Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько подтвердил, что покидает занимаемую должность.
«Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений (2:7 от «Краснодара» в минувшую пятницу – примечание «Бомбардира») тренер должен уходить.
Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде оказалось слишком сложно.
Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними», – написал Гунько в инстаграме.
- 44-летний специалист возглавлял «Химки» с 1 августа.
- Подмосковная команда идет на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.
- По информации Metaratings, Игорь Черевченко – главный претендент на освободившийся пост.