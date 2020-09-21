Погребняк: «Если бы VAR не было, я бы засчитал гол Дзюбы. Но с VAR это офсайд»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал эпизод с голом Артема Дзюбы в матче с «Уралом» в 8-м туре РПЛ (1:1).

– Справедлив ли результат матча?

– Да. «Урал» был хорош, заряжен. До игры интуитивно предполагал, что «Урал» возьмет очки. Так и произошло. Ничейный матч. Если бы петербуржцы забили второй гол, когда один на один выходил Мостовой, все могло сложиться иначе. Но Мостовой свой момент не реализовал, я до последнего верил в «Урал» и оказался прав.

– Что скажете о «Зените»?

– «Зенит» провел не самый свой лучший матч. Почему? В Екатеринбурге всем непросто. Футбол непредсказуем, «Урал» мог победить, но в целом результат закономерен.

– Ваше мнение о голе Дзюбы? Было ли положение «вне игры», на ваш взгляд?

– По-моему, это офсайд. VAR – отдельная тема, не знаю, чем они руководствуются. Судя по всему, видеоарбитры ориентировались по линии ног. Скажу так: если бы VAR не было, я бы этот гол засчитал, но с VAR это, конечно, офсайд, – сказал Погребняк.