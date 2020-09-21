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  • Погребняк: «Если бы VAR не было, я бы засчитал гол Дзюбы. Но с VAR это офсайд»

Погребняк: «Если бы VAR не было, я бы засчитал гол Дзюбы. Но с VAR это офсайд»

21 сентября 2020, 01:52
10

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал эпизод с голом Артема Дзюбы в матче с «Уралом» в 8-м туре РПЛ (1:1).

– Справедлив ли результат матча?

– Да. «Урал» был хорош, заряжен. До игры интуитивно предполагал, что «Урал» возьмет очки. Так и произошло. Ничейный матч. Если бы петербуржцы забили второй гол, когда один на один выходил Мостовой, все могло сложиться иначе. Но Мостовой свой момент не реализовал, я до последнего верил в «Урал» и оказался прав.

– Что скажете о «Зените»?

– «Зенит» провел не самый свой лучший матч. Почему? В Екатеринбурге всем непросто. Футбол непредсказуем, «Урал» мог победить, но в целом результат закономерен.

– Ваше мнение о голе Дзюбы? Было ли положение «вне игры», на ваш взгляд?

– По-моему, это офсайд. VAR – отдельная тема, не знаю, чем они руководствуются. Судя по всему, видеоарбитры ориентировались по линии ног. Скажу так: если бы VAR не было, я бы этот гол засчитал, но с VAR это, конечно, офсайд, – сказал Погребняк.

  • Дзюба не считает, что забил «Уралу» в восьмом туре РПЛ не по правилам.

Источник: «Петербургский дневник»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Дзюба Артем Погребняк Павел
Комментарии (10)
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Дядя Серёжа
1600650835
А нельзя сказать так: Если бы забил Спартак (Арсенал, Рубин...) - то было бы вне игры, А в этой игре - не было.
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Dr.Metal
1600658264
100% офсайд
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BANNIKOV1970
1600673619
Пока не началась лига чемпионов нужно тащить синит
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яцык
1600674112
это капец бомжи сколько карасю накинули
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Spartak Piter
1600675813
Все адекватные русские люди ненавидят этот газовый выпердышь бомжа.
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balam
1600678874
Паша-мутный глаз.
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anjaneri
1600687973
гол был забит с оффсайда, это видно и без варки, но сцудьи оказались косоглазыми, потому и засчитали этот гольц. Если судьи помогают кулубу с бюджетом на много миллиардов рупий, то значить не все в этом кулубе чисто, значить там отмывают бабеля х4й от спермы, которой на нем нет, ввиду того, что у него давно уже , как стукнуло пол-шестого.
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alp
1600692859
голову отбило чтоли? наоборот должно быть..
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житель СПб
1600707191
Все с точностью наоборот. Кажется - глазами - что офсайд. А при ВАРе точно геометрию провели - и оказалось, что казалось. Так бывает часто, поэтому вся эта истерия развязанная - сродни крикам псевдопатриотов на искусственных майданах.
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