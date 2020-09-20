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    Погребняк: «Если бы VAR не было, я бы засчитал гол Дзюбы. Но с VAR это офсайд»

    Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал эпизод с голом Артема Дзюбы в матче с «Уралом» в 8-м туре РПЛ (1:1).

    – Справедлив ли результат матча?

    – Да. «Урал» был хорош, заряжен. До игры интуитивно предполагал, что «Урал» возьмет очки. Так и произошло. Ничейный матч. Если бы петербуржцы забили второй гол, когда один на один выходил Мостовой, все могло сложиться иначе. Но Мостовой свой момент не реализовал, я до последнего верил в «Урал» и оказался прав.

    – Что скажете о «Зените»?

    – «Зенит» провел не самый свой лучший матч. Почему? В Екатеринбурге всем непросто. Футбол непредсказуем, «Урал» мог победить, но в целом результат закономерен.

    – Ваше мнение о голе Дзюбы? Было ли положение «вне игры», на ваш взгляд?

    – По-моему, это офсайд. VAR – отдельная тема, не знаю, чем они руководствуются. Судя по всему, видеоарбитры ориентировались по линии ног. Скажу так: если бы VAR не было, я бы этот гол засчитал, но с VAR это, конечно, офсайд, – сказал Погребняк.

    • Дзюба не считает, что забил «Уралу» в восьмом туре РПЛ не по правилам.

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    Источник: «Петербургский дневник»

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    Сегодня, 01:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: -739

      Стыдно за зенит 26 минут назад

      Петушинный клуб воровской власти. Чтоб вас разодрали при честном судействе в ЛЧ, мрази голубые.

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