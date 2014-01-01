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    Дзюба – о голе «Уралу»: «VAR не врет. Ему не скажешь: «Давай поможем Дзюбе»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не считает, что забил «Уралу» в восьмом туре РПЛ не по правилам. Игра закончилась со счетом 1:1.

    – Прокомментируйте ситуацию с вашим голом, который вызвал столько споров.

    – Что тут я могу говорить. VAR просматривали три минуты. Как я понял, у VAR есть своя камера, по которой четко видно, что на один-два сантиметра нога защитника «Урала» ближе к воротам, чем моя. Плюс видна моя динамика вперед и как игрок притормаживает.

    Помните, как мой гол «Рубину» не засчитали? Мы потом шутили, что у кого-то из нас с Маком пузо торчало на миллиметр. Сейчас ошибки не могло быть, потому что, как уже сказал, долго разбирали ситуацию. В таких вещах аппаратура не врет. Сколько мы видели, что голы отменяли, не только у меня – у очень многих.

    Правда, когда по динамике эпизод первый раз повторили, я думал – железный офсайд. Но когда летели домой и мне еще раз момент прокрутил Мага Оздоев с прочерченными линиями, увидел, что нога игрока «Урала» чуть дальше моей.

    Еще раз повторю – обмануть в таких вещах VAR невозможно. Ему не скажешь: «Давайте поможем Дзюбе». Если Криштиану Роналду, условно, на миллиметр в офсайд попадал и это фиксировали… Хочется технике верить, иначе какой тогда вообще смысл всего этого.

    VAR для того и есть, чтобы все эти легкие недочеты компенсировать. Человеческий глаз такие вещи не в состоянии видеть. Так что, когда просматривали эпизод три минуты, там точно не было такого – давайте, ладно, как-нибудь засчитаем. Думать так – это бред.

    • «Зенит» не победил в третьем гостевом матче подряд.
    • Команда лидирует в таблице.
    • «Урал» идет десятым.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии61
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      Рейтинг: +331

      Riot Zero 11 минут назад

      И эта лицемерная мразь, капитан сборной.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      СтарДИН 12 минут назад

      Игроку газпрома фиксирует офсайд линейный судья. Газпромовский вар отменяет офсайд. Газпромовские медиа берет интервью у газпромовского игрока, чтобы тот сказал, что газпромовский вар не может врать.
      Все просто.
      В чемпионате газпрома своя корпоративная этика

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1210

      Джой 25 минут назад

      Дзюбу в Сочи!

      1
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      Рейтинг: +13322

      silver29 30 минут назад

      На счет веры приходит цитата из "Двенадцати стульев", "где он видел эти чистые глаза? вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме , когда и сам там сидел там по пустяковому делу".

      3
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      Рейтинг: +4668

      Рубинище 36 минут назад

      Ну ему под дурака даже косить не нужно.. .

      3
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      Рейтинг: +400

      SinyaaPyll 48 минут назад

      Самое обидное, это когда эталонно открылся на одной линии с последним защитником, но вдруг увидел Азмуна... и оказался в офсайде..

      1
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      Рейтинг: +4561

      nik55 53 минуты назад

      тупое бревно----ты что уже к ВАР сзади пристроился-----и это его благодарность в ответ

      4
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      Рейтинг: -236

      Спартач80 1 час назад

      Бомж не может-ВАР поможет...

      4
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      Рейтинг: +2464

      Fancyfall 1 час назад

      он ещё и стебётся... мр*зь к*нченная

      6
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      Рейтинг: +3100

      Павелий 1 час назад

      Ему не скажешь: «Давайте поможем Дзюбе». Ему говорят: "Я - Газпром. Я тебя спонсирую. Так что поможем Зениту, раз он сам не осиливает".

      6
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