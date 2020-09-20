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  • Дзюба – о голе «Уралу»: «VAR не врет. Ему не скажешь: «Давай поможем Дзюбе»

Дзюба – о голе «Уралу»: «VAR не врет. Ему не скажешь: «Давай поможем Дзюбе»

20 сентября 2020, 12:14
68

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не считает, что забил «Уралу» в восьмом туре РПЛ не по правилам. Игра закончилась со счетом 1:1.

– Прокомментируйте ситуацию с вашим голом, который вызвал столько споров.

– Что тут я могу говорить. VAR просматривали три минуты. Как я понял, у VAR есть своя камера, по которой четко видно, что на один-два сантиметра нога защитника «Урала» ближе к воротам, чем моя. Плюс видна моя динамика вперед и как игрок притормаживает.

Помните, как мой гол «Рубину» не засчитали? Мы потом шутили, что у кого-то из нас с Маком пузо торчало на миллиметр. Сейчас ошибки не могло быть, потому что, как уже сказал, долго разбирали ситуацию. В таких вещах аппаратура не врет. Сколько мы видели, что голы отменяли, не только у меня – у очень многих.

Правда, когда по динамике эпизод первый раз повторили, я думал – железный офсайд. Но когда летели домой и мне еще раз момент прокрутил Мага Оздоев с прочерченными линиями, увидел, что нога игрока «Урала» чуть дальше моей.

Еще раз повторю – обмануть в таких вещах VAR невозможно. Ему не скажешь: «Давайте поможем Дзюбе». Если Криштиану Роналду, условно, на миллиметр в офсайд попадал и это фиксировали… Хочется технике верить, иначе какой тогда вообще смысл всего этого.

VAR для того и есть, чтобы все эти легкие недочеты компенсировать. Человеческий глаз такие вещи не в состоянии видеть. Так что, когда просматривали эпизод три минуты, там точно не было такого – давайте, ладно, как-нибудь засчитаем. Думать так – это бред.

  • «Зенит» не победил в третьем гостевом матче подряд.
  • Команда лидирует в таблице.
  • «Урал» идет десятым.

Семак: «О спаде «Зенита» говорить нельзя, абсолютно никаких проблем у нас нет»

Судья Федотов: «Гол Дзюбы «Уралу» засчитывать нельзя. Был офсайд»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Дзюба Артем
Комментарии (68)
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алдан2014
1600593425
Правда в том что ты бревно и негодяй
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aaaaahhhh
1600593548
чмо.
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derrik2000
1600594096
Ну, Полено, ну, молодец! Хоть и фуфло эта отмазка, поскольку ВСЕ И ВСЁ видели на экранах ТВ, и сам он понимает, что отмазка - ФУФЛО, но всё равно высказался. Не может уже ни дня, чтобы не видеть своих высказываний в прессе. Это что - БОЛЕЗНЬ?
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filosof sparty
1600594226
Артём ***, лучше молчи.... Кто там на ВАРе сидел!?
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vsespartak01
1600595715
не знаю по какому вару они там определяли,но по телевизору то был 200процентный офсайд!и не только нога!артемка ты плут и нахальный тип!
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DOCTOR PENALTY
1600597788
Прав ты, Дзюба, или неправ, никто на твою сторону не встанет, кроме гламурной питерской тусовки. Отношение к себе ты испортил своим похабным поведением. ***
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alp
1600600060
ну что, съели, кто там про офсайд вчера выпукивал? уефа контролирует вар так же как и футболистов на допинг, так что примите этот факт, и не умничайте в след раз.
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Каратель помойников
1600600211
вонючие бомжи таким способом всё больше и больше притягивают к себе "любовь народа",а потом удивляются-:"а почему к нам так относятся?"
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СтарДИН
1600604011
Игроку газпрома фиксирует офсайд линейный судья. Газпромовский вар отменяет офсайд. Газпромовские медиа берет интервью у газпромовского игрока, чтобы тот сказал, что газпромовский вар не может врать. Все просто. В чемпионате газпрома своя корпоративная этика
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knikos
1600608724
Ооо , крючкохвостых понабежало !! ВАР - это программа , которая фиксирует момент отрыва мяча от ноги отдающего пас и автоматически проводит линии ( спецом для тупых ) параллельно центральной линии поля. Это то , что касается "географического" оффсайда . К этому люди не имеют никакого отношения . Они принимают решения по игре (или нет ) рукой , по нарушениям борьбы , по поводу красных карт. Они не принимают участия в принятии решения по оффсайдам ! Тут геометрия и ничего более. А если кто-то не знает , что такое геометрическая перспектива , ну когда смотришь на параллельные линии под углом , ну плохо учились , тупые , что с них взять .
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