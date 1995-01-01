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    Судья Федотов: «Гол Дзюбы «Уралу» засчитывать нельзя. Был офсайд»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал гол из матча восьмого тура между «Уралом» и «Зенитом». По его мнению, Артем Дзюба забил не по правилам.

    «По тому, что нам показало телевидение, не могу понять, было касание по мячу или нет. Потом показана разлиновка VAR, но он обрезает стопу Дзюбы: линия идeт по стопе, а не впереди. Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющего. По правилам игры, положение офсайда фиксируется, когда нападающий коснулся мяча, а не так, как говорят комментаторы, — когда мяч оторвался от ноги. По второму стоп-кадру с разлиновкой не могу сказать, пошeл мяч или нет.

    Но при разлиновке на телевидении точно обрезали стопу Дзюбе. Даже если они берут по точке головы, она находится ближе к воротам, чем стопа защитника. Такой гол засчитывать нельзя. Склоняюсь к тому, что у Дзюбы был офсайд», – сказал эксперт.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Екатеринбурге.
    • «Зенит» сохранит лидерство даже в случае ничьей.
    • «Урал» на этой неделе обыграл в Кубке России ульяновскую «Волгу».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии54
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      Рейтинг: +48

      Есь Казарский 4 минуты назад

      Чем вы опять недовольны?Работаем,проверяем...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11467

      Garrincha58 10 минут назад

      вне игры тысячу процентное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      СвинкаСправедливости 12 минут назад

      Карачёв пашет как может!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4257

      filosof sparty 17 минут назад

      Это вообще бл как!??????????????

      0
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    • ...
      Рейтинг: -705

      Аденн 20 минут назад

      а дюков говорит, что можно засчитывать, если это поможет бЗениту.. Стыд и срам этим вонючкам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12895

      vladimir-7 23 минуты назад

      Газпром перенес ответственность за определение взятия ворот (гол) и
      определение всех спорных вопросов с рефери в поле на судей за VAR,
      а там управление нужным решением гораздо проще и незаметнее для
      болельщиков. РФС с его комитетами расформировать полностью, а
      нужен независимый союз.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2332

      ziborock 27 минут назад

      Газпрому можно всё!)

      0
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      Рейтинг: +250

      Ужас Бората 29 минут назад

      Зенит тянут за уши!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4616

      maior-60 32 минуты назад

      Наш чемпионат под патронажем газпрома приобретает все более уродливые формы.

      1
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      Рейтинг: +1833

      Дедуктор 36 минут назад

      Оффсайд был сантиметровый. В Испании голы с 2-метровыми оффсайдами нередко засчитывают. А тут миллимтровка нужна. Вообще то, давно есть очень рбоснованное мнение - такие оффсайды давно пора бы отменить. Динамичные скоростные атаки это одно. А ситуация, когда стоячему "вне игры" игроку пасуют мяч - это другое. Миллиметровые динамичные оффсайды - это исключительно забава для быдла. Чтобы этому быдлу был повод погадить на стадионах и форумах.
      Думаю, логика развития футбола приведет к тому, что такие оффсайды перестанут считать ... за оффсайды. Такие вот дела, паньмаишь.

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      Рейтинг: +1640

      СвинкаСправедливости > Дедуктор 12 минут назад

      Зачем на ориентироваться на чемпионат, в котором арбитры не могут определить офсайд в два метра?

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      Рейтинг: -605

      Стыдно за зенит > Дедуктор 3 минуты назад

      Почему-то в ворота бомжей такие отменяют. Недавний матч с Локо.

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