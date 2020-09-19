Судья Федотов: «Гол Дзюбы «Уралу» засчитывать нельзя. Был офсайд»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал гол из матча восьмого тура между «Уралом» и «Зенитом». По его мнению, Артем Дзюба забил не по правилам.

«По тому, что нам показало телевидение, не могу понять, было касание по мячу или нет. Потом показана разлиновка VAR, но он обрезает стопу Дзюбы: линия идeт по стопе, а не впереди. Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющего. По правилам игры, положение офсайда фиксируется, когда нападающий коснулся мяча, а не так, как говорят комментаторы, — когда мяч оторвался от ноги. По второму стоп-кадру с разлиновкой не могу сказать, пошeл мяч или нет.

Но при разлиновке на телевидении точно обрезали стопу Дзюбе. Даже если они берут по точке головы, она находится ближе к воротам, чем стопа защитника. Такой гол засчитывать нельзя. Склоняюсь к тому, что у Дзюбы был офсайд», – сказал эксперт.