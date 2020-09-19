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  • Судья Федотов: «Гол Дзюбы «Уралу» засчитывать нельзя. Был офсайд»

Судья Федотов: «Гол Дзюбы «Уралу» засчитывать нельзя. Был офсайд»

19 сентября 2020, 17:58
62

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал гол из матча восьмого тура между «Уралом» и «Зенитом». По его мнению, Артем Дзюба забил не по правилам.

«По тому, что нам показало телевидение, не могу понять, было касание по мячу или нет. Потом показана разлиновка VAR, но он обрезает стопу Дзюбы: линия идeт по стопе, а не впереди. Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющего. По правилам игры, положение офсайда фиксируется, когда нападающий коснулся мяча, а не так, как говорят комментаторы, — когда мяч оторвался от ноги. По второму стоп-кадру с разлиновкой не могу сказать, пошeл мяч или нет.

Но при разлиновке на телевидении точно обрезали стопу Дзюбе. Даже если они берут по точке головы, она находится ближе к воротам, чем стопа защитника. Такой гол засчитывать нельзя. Склоняюсь к тому, что у Дзюбы был офсайд», – сказал эксперт.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Екатеринбурге.
  • «Зенит» сохранит лидерство даже в случае ничьей.
  • «Урал» на этой неделе обыграл в Кубке России ульяновскую «Волгу».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Дзюба Артем Федотов Игорь
Комментарии (62)
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алдан2014
1600528282
Всё как всегда. Спартаку бы 100% не защита ли такой гол
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Andrering87
1600528306
ну впрочем ничего нового у Зенита, как всегда......не первый гол такой уже засчитывают когда офсайд, судьи видят у всех клубов офсайды, но как дело касается Зенита то все нормально, в пределах правил....
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порт
1600528341
Мнение Федотова нельзя слушать, он пьяный.
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seth343
1600529478
У нас в РПЛ правила не футбола, а газпрома.
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Олег1204
1600530118
Наивные ждёте что бомжар начнут судить по правилам
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NewLife
1600530503
Судья, а правил не знает. По правилам РПЛ голы зюбы из офсайда засчитываются. В этом мы уже не раз убедились.
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NewLife
1600530697
Судьи всего за 8 туров уже успели украсть очки у Спартака и подарить очки синиту и сочи. Все идет по плану.
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slavа0508
1600531061
Офсайд конечно был,,пересмотрел несколько раз,,,,,,да на поле судья мог и не усмотреть,,,,,но для чего тогда вар???
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DeStar
1600531768
ну да, там офсайд, даже без линий видно, жаль что так
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SEREGA 64
1600533246
КОМАНДУ ПЕТУХОВ ОПЯТЬ ПРОДАЖНЫЕ СУДЬЯ ТЯНУТ
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