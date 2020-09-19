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  • Семак: «О спаде «Зенита» говорить нельзя, абсолютно никаких проблем у нас нет»

Семак: «О спаде «Зенита» говорить нельзя, абсолютно никаких проблем у нас нет»

19 сентября 2020, 19:35
28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход матча восьмого тура РПЛ против «Урала» (1:1). Чемпион не удержал победный счет.

«Самое главное из того, что не получилось, — не получилось выиграть. Качество игры тоже было далеко от идеального. Могли забить ещe, выход один на один был у Андрея Мостового — и тогда, наверное, смогли бы довести матч до победы. Сыграли недостаточно хорошо, поэтому такой результат.

К сожалению, наш гол не сказался на ходе встречи. Нужно было увереннее контролировать мяч. Если бы забили второй, можно было бы о чeм-то говорить. А 1:0 — не то преимущество, которое позволяет комфортно доводить матч до победы.

Можно ли говорить о спаде? Нет, абсолютно никаких проблем у нас нет. Это наша пятая выездная встреча из восьми. Сейчас проводим много матчей на выезде, поэтому набрали достаточное количество очков. Но дело не в очках, а в игре, которую мы должны улучшать, чтобы бороться за первое место. А сегодняшняя игра, повторюсь, была недостаточно хороша для победы», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Зенит» не победил в третьем гостевом матче подряд.
  • Команда лидирует в таблице.
  • «Урал» идет десятым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Семак Сергей
Комментарии (28)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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АЛЕКСИН
1600533604
Конечно проблем нет.....в Европе полный ноль в России при адекватном судействе шансов на чемпионство ...нет .
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aaaaahhhh
1600535073
какие проблемы когда Карасевы судят....
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polt
1600535250
"...не получилось выиграть...Могли забить ещe... Если бы забили второй... Нужно было увереннее... " Полное несоответствие занимаемой должности. Семак не тянет, тянет Газпром.
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Garrincha58
1600535526
Семак уйди уйди уйди если ты мужик признайся ты не тренер из тебя выйдет хороший помощник но не главный ты слабак если не можешь посадить Дзюбу и Азмуна на место а их место сейчас на скамейке они просто не в форме или не хотят играть или ещё что то но ты трус боишься испортить с ними отношения ты же главный, а на месте просто тренеришко
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Мага 13
1600536609
конечно никакого спада нет, Зенит так уже минимум полгода играет, болелам пора уже привыкнуть к новой игровой схеме Семака)
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Волька
1600536631
***** бомжей!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1600536677
Семак самый бесхребетный тренер Спасибо за два года Но больно смотреть на такой Зенит
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alp
1600537406
очень хотелось бы послушать комментарии Сергея по поводу его замен при 1-1... оооооочень удивил.... убил просто...
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житель СПб
1600538012
Все хорошо, прекрасная маркиза... А в остальном - все хорошо...
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Иван_Невский
1600541791
Семак гнать тебя надо скорее, ты слепой тренер или идиот, и то и другое плохо.
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