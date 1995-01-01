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    Семак: «О спаде «Зенита» говорить нельзя, абсолютно никаких проблем у нас нет»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход матча восьмого тура РПЛ против «Урала» (1:1). Чемпион не удержал победный счет.

    «Самое главное из того, что не получилось, — не получилось выиграть. Качество игры тоже было далеко от идеального. Могли забить ещe, выход один на один был у Андрея Мостового — и тогда, наверное, смогли бы довести матч до победы. Сыграли недостаточно хорошо, поэтому такой результат.

    К сожалению, наш гол не сказался на ходе встречи. Нужно было увереннее контролировать мяч. Если бы забили второй, можно было бы о чeм-то говорить. А 1:0 — не то преимущество, которое позволяет комфортно доводить матч до победы.

    Можно ли говорить о спаде? Нет, абсолютно никаких проблем у нас нет. Это наша пятая выездная встреча из восьми. Сейчас проводим много матчей на выезде, поэтому набрали достаточное количество очков. Но дело не в очках, а в игре, которую мы должны улучшать, чтобы бороться за первое место. А сегодняшняя игра, повторюсь, была недостаточно хороша для победы», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Зенит» не победил в третьем гостевом матче подряд.
    • Команда лидирует в таблице.
    • «Урал» идет десятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии13
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      Рейтинг: +531

      MEHROJ ЗЕНИТ 4 минуты назад

      Семак самый бесхребетный тренер
      Спасибо за два года
      Но больно смотреть на такой Зенит

      0
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      Рейтинг: -140

      Волька 5 минут назад

      ***** бомжей!

      0
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      Рейтинг: +3155

      afw13 5 минут назад

      конечно никакого спада нет, Зенит так уже минимум полгода играет, болелам пора уже привыкнуть к новой игровой схеме Семака)

      0
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      Рейтинг: +11467

      Garrincha58 19 минут назад

      если бы забили второй, а вы и первый не забили потому что даже не понятно почему ВАР не увидел метрового оффсайда ужас просто противно такое даже болельщики питерские наверно недоумевают

      1
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      Рейтинг: +679

      Юрэс 22 минуты назад

      Не спроста у футралёрофф КОНТРАКТЫ , а не зарплата от ВЫРАБОТКИ

      0
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      Рейтинг: +11467

      Garrincha58 23 минуты назад

      Семак уйди уйди уйди если ты мужик признайся ты не тренер из тебя выйдет хороший помощник но не главный ты слабак если не можешь посадить Дзюбу и Азмуна на место а их место сейчас на скамейке они просто не в форме или не хотят играть или ещё что то но ты трус боишься испортить с ними отношения ты же главный, а на месте просто тренеришко

      1
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      Рейтинг: +679

      Юрэс 24 минуты назад

      Какой СПАД?!?!?! ПРОСТОЙ ЗАКАЗ ЛИГИ СТАВОК и ТП

      0
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      Рейтинг: +1833

      Дедуктор 26 минут назад

      Никакого спада нет. Как была туповатая беготня с круглым или за круглым, так и осталась. Ни команда не прогрессирует, ни игроки по отдельности. Игроки, пожалуй, даже деградируют.

      1
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      Рейтинг: +3492

      polt 28 минут назад

      "...не получилось выиграть...Могли забить ещe... Если бы забили второй... Нужно было увереннее... " Полное несоответствие занимаемой должности. Семак не тянет, тянет Газпром.

      2
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      Рейтинг: +238

      Zenit2312 30 минут назад

      В чемпионате нет проблем-это ладно.Но скоро в Европе играть вот это более проблематично.Нет молодого резерва у нас .Всё только покупаем и продаём.Как на рынке.Где молодёжь родная российская?

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