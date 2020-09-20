Metaratings: «Зенит» не ведет переговоры по Лингарду

«Зенит» не планировал покупать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, сообщает Metaratings.
Об интересе к англичанину со стороны петербуржцев писал ESPN. Между тем «Зенит» не вел и не ведет никаких переговоров по трансферу Лингарда.
Тем временем российский клуб продолжает искать игроков для усиления обороны и полузащиты.
- В основном составе «МЮ» 27-летний Лингард выступает с 2014 года.
- За футболиста готов заплатить 30 миллионов евро «Тоттенхэм».
Источник: Metaratings
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