Metaratings: «Зенит» не ведет переговоры по Лингарду

«Зенит» не планировал покупать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, сообщает Metaratings.

Об интересе к англичанину со стороны петербуржцев писал ESPN. Между тем «Зенит» не вел и не ведет никаких переговоров по трансферу Лингарда.

Тем временем российский клуб продолжает искать игроков для усиления обороны и полузащиты.