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    Metaratings: «Зенит» не ведет переговоры по Лингарду

    «Зенит» не планировал покупать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, сообщает Metaratings.

    Об интересе к англичанину со стороны петербуржцев писал ESPN. Между тем «Зенит» не вел и не ведет никаких переговоров по трансферу Лингарда.

    Тем временем российский клуб продолжает искать игроков для усиления обороны и полузащиты.

    • В основном составе «МЮ» 27-летний Лингард выступает с 2014 года.
    • За футболиста готов заплатить 30 миллионов евро «Тоттенхэм».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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