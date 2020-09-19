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РПЛ. Гол Панюкова принес «Уралу» ничью с «Зенитом»

19 сентября 2020, 18:24
151

«Зенит» не смог победить в третьем гостевом матче подряд. Ничью хозяевам принес бывший футболист системы санкт-петербуржцев Андрей Панюков.

Нападающий Артем Дзюба догнал бразильца Халка в списке лучших бомбардиров «Зенита». У них по 77 мячей.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзюба, 4; 1:1 – Панюков, 69.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберeзкин (Бавин, 85), Йовичич (Емельянов, 80), Бикфалви, Эль Кабир, Мишкич, Панюков (Караев, 72).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой (Ригони, 80), Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой (Жирков, 65), Барриос, Дзюба (Ерохин, 80), Азмун (Сутормин, 65), Малком.

Предупреждения: Мишкич, 30; Золотов, 40 – Оздоев, 44.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Панюков Андрей
Комментарии (151)
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slavа0508
1600529110
Молодцы Уральцы!!!!!!Были достойны победы!!!!!!!!!!!!!!!!
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NewLife
1600529312
С такой физикой синит еле-еле унес ноги. Только судейская сволота помогла голубым избежать поражения.
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slavа0508
1600529561
Если бы всё честно было бы,Урал должен был побеждать,,,гол Дзюбы левый,,,Газпромоский ВАР в своей красе,,
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seth343
1600529640
Урал с победой! ( только без двух очков )
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zra78
1600529800
Ну плять и анекдот, у Рябчинского кусок футболки торчал, это вне игры, а тут нога, грудь и башка всё чисто....
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baslimzzz
1600529853
Ну и зачем тратить огромные деньги на ВАР? Если ЭТО так работает. Это же просто какой-то позор.
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_Marqella_
1600531308
Ахаха, как же у вас попа дымиться..ну ничья и ничья...бывает..двигаемся дальше...))
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NewLife
1600531384
Неправильный заголовок ! Вот правильный: "Гол зюбы из офсайда лишил Урал заслуженной победы"
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JTherry
1600533604
очередной скандал с засчитанным не по правилам голом от дзюпы, украли победу у Урала... в ЛЧ таких "подарков" от судей не будет, и Карася с Мешком (и Вилковым в "рукаве") не пригласили обслуживать ЛЧ...
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MDAR
1600534634
Для того, что бы понять, был гол или нет, посмотрите на реакцию самого дюбы когда он смотрит в сторону скамейки и качает головой. В этот момент он понял, что гол из офсайда. Но волшебники из Газпрома наняли хорошего программиста. Если вся страна видит, что гол из офсайда, а его засчитывают, закрывайте чемпионат. Херо вы по стопе смотрите, смотрите где бошка этого дюбы, он впереди всех. А по правилам, если часть тела которой забивают гол впереди, то это офсайд. Подробности и детали читайте в правилах ФИФА. Просто позор. А потом мы говорим почему наши обстраются в евротурнирах... Но судя по клиентам вижу, что есть адекватные болельщики зенита, которые понимают в чем суть вопроса. А самое главное, что он не горлопанят о том, что все честно и все по правилам. Это уже радует. Я за Российский футбол, но справедливый.
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