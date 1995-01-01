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    РПЛ. Гол Панюкова принес «Уралу» ничью с «Зенитом»

    «Зенит» не смог победить в третьем гостевом матче подряд. Ничью хозяевам принес бывший футболист системы санкт-петербуржцев Андрей Панюков.

    Нападающий Артем Дзюба догнал бразильца Халка в списке лучших бомбардиров «Зенита». У них по 77 мячей.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Дзюба, 4; 1:1 – Панюков, 69.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберeзкин (Бавин, 85), Йовичич (Емельянов, 80), Бикфалви, Эль Кабир, Мишкич, Панюков (Караев, 72).

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой (Ригони, 80), Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой (Жирков, 65), Барриос, Дзюба (Ерохин, 80), Азмун (Сутормин, 65), Малком.

    Предупреждения: Мишкич, 30; Золотов, 40 – Оздоев, 44.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии111
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      Рейтинг: +6518

      alp 24 секунды назад

      Удивил и порадовал Оздоев... хотелось бы, почаще такие пасы видеть.... далее - грустно - физика на нуле... замены, не удивили, а поразили... семака, что, устраивала ничья ???? че за дичь вообще... с каждым матчем все страшнее за скорый евростарт

      0
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      Рейтинг: +68

      АЛЕКСИН 5 минут назад

      Не буду рассуждать о матче , судья на ВАР ..... полное ничтожество ....

      1
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      Рейтинг: +3677

      житель СПб 9 минут назад

      Да, и кстати, за всеми этими ненужными спорами - Урал с удовольствием поздравляю с положительным результатом и с неплохой игрой.

      2
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      Рейтинг: +1887

      Кузьмич на трибуне 20 минут назад

      Не беру во внимание гол Дзюбы, но Урал ощипал ещё одного лидера РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +13896

      slavutiq70 22 минуты назад

      Да кстати один комментатор высказался на тему судейского беспредела,,,,быстро поставили на место,,,,,,,

      5
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      Рейтинг: +13896

      slavutiq70 24 минуты назад

      Ну что сказать наш чемпионат в этом году полностью деградировал по судейству,,,результаты буквально всех игр подгоняются под нужды Зенита,,,,,,,,,,ну а что стоило ожидать,,,,,,Газпром полностью оккупировал футбол,,,,система ВАР под Газпромом,,,,единственный спортивный канал принадлежит Газпрому,,,,,,о чём вообще разговор,,,,

      5
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      Рейтинг: +929

      MDAR 25 минут назад

      Внесу ещё одну речь. Я пытаюсь сыну объяснять правила футбола, ему семь лет. Матч мы не смотрели, но после матча ч его позвал, чтоб просмотреть нарезки матча. И когда он сказал, что я не правильно ему объясняю правила футбола так как гол защитали, я не знал, что ему ответить. Вопрос к руководству РФС, по каким правилам учить детей футболу, по правилам ФИФА или по правилам одного чиноаника-олигарха?

      2
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      Рейтинг: +79182

      zigbert 27 минут назад

      Не показал сегодня Зенит своей мощной игры. Полностью отсутствовал прессинг. Игроки Урала свободно проходили к штрафной Зенита. Физически зенит не готов играть весь матч. Да еще этот странный гол.

      4
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      Рейтинг: +929

      MDAR 38 минут назад

      Для того, что бы понять, был гол или нет, посмотрите на реакцию самого дюбы когда он смотрит в сторону скамейки и качает головой. В этот момент он понял, что гол из офсайда. Но волшебники из Газпрома наняли хорошего программиста. Если вся страна видит, что гол из офсайда, а его засчитывают, закрывайте чемпионат. Херо вы по стопе смотрите, смотрите где бошка этого дюбы, он впереди всех. А по правилам, если часть тела которой забивают гол впереди, то это офсайд. Подробности и детали читайте в правилах ФИФА. Просто позор. А потом мы говорим почему наши обстраются в евротурнирах...
      Но судя по клиентам вижу, что есть адекватные болельщики зенита, которые понимают в чем суть вопроса. А самое главное, что он не горлопанят о том, что все честно и все по правилам. Это уже радует. Я за Российский футбол, но справедливый.

      9
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      ...
      Рейтинг: +2375

      vsespartak01 > MDAR 34 минуты назад

      спасибо за коммент!!побольше бы здесь адекватных товарищей!

      5
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      Рейтинг: +2457

      aaaaahhhh 39 минут назад

      и после этого кто - нибудь еще сомневается в чемпионстве бомжарни????
      честно, порядочно, по спортивному, ....

      5
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