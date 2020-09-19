РПЛ. Гол Панюкова принес «Уралу» ничью с «Зенитом»

«Зенит» не смог победить в третьем гостевом матче подряд. Ничью хозяевам принес бывший футболист системы санкт-петербуржцев Андрей Панюков.

Нападающий Артем Дзюба догнал бразильца Халка в списке лучших бомбардиров «Зенита». У них по 77 мячей.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзюба, 4; 1:1 – Панюков, 69.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберeзкин (Бавин, 85), Йовичич (Емельянов, 80), Бикфалви, Эль Кабир, Мишкич, Панюков (Караев, 72).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой (Ригони, 80), Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой (Жирков, 65), Барриос, Дзюба (Ерохин, 80), Азмун (Сутормин, 65), Малком.

Предупреждения: Мишкич, 30; Золотов, 40 – Оздоев, 44.

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