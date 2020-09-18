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  • Новиков: «Сделаю все от меня зависящее, чтобы скорее вернуть всем фанатам позитив. Руководство делает акцент на необходимости исправить ситуацию»

Новиков: «Сделаю все от меня зависящее, чтобы скорее вернуть всем фанатам позитив. Руководство делает акцент на необходимости исправить ситуацию»

18 сентября 2020, 22:22
15

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался после вылета из Лиги Европы. Во втором отборочном раунде россияне уступили в гостях грузинскому «Локомотиву» (1:2).

«Мы завершили выступления в еврокубках, практически не начав его.

Это моя ответственность и моя боль. После того, что случилось вчера, хочется от лица всей команды попросить прощения у наших болельщиков. Но я отчетливо понимаю, что никакие извинения сейчас не актуальны. Слишком велико разочарование и помочь могут только победы вкупе с достойной игрой.

Мы вместе пережили сложный год и, конечно, рассчитывали вернуться на европейскую арену по-другому. Никаких оправданий я не ищу, о чем и сказал сегодня руководству клуба. У нас был непростой разговор, потому что не выполнена одна из главных задач на сезон и всё, что было сделано за последнее время для имиджа «Динамо» оказалось под ударом.

Сейчас с уверенностью могу сказать только одно: сделаем всё зависящее от меня и от футболистов во всех последующих матчах, чтобы как можно скорее вернуть всем болельщикам позитивные эмоции.

Благодарен клубному руководству, что, невзирая на понятное отношение к результату вчерашнего матча, основной акцент делают сейчас на ближайших играх и необходимости исправлять ситуацию. Этим и будем заниматься — я, тренерский штаб и все игроки. Без скидок на какие-либо факторы.

Да, мы все крайне разочарованы и понимаем, что извинением с нашей стороны могут стать только успешные результаты», – написал тренер.

  • «Динамо» ищет Новикову замену.
  • «Динамо» в РПЛ идет пятым.
  • Ближайший соперник – «Ахмат» (21 сентября).

Источник: инстаграм Кирилла Новикова
Россия. Премьер-лига Лига Европы Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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AZ
1600457770
Ефремова напоминает таким интервью, когда тот чистосердечное говорил после аварии сразу...
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ArReal
1600457978
Чумаданы собирай...сделает он!
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serppion
1600473824
Знатно продинамили и честь клуба, и честь страны. Позитивные эмоции уже не вернешь.
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GammiD
1600494995
Дайте новикову поработать!!! Не в коем случае не зовите Бикиича, не дай бог он вас со дна достанет!!! Или даже чемпионами сделает, Курбан абзый может такое провернуть! Не подпускайте Бикиича к клубу, можете лишится самоидентичности!
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Garrincha58
1600495801
когда "обсерёшься" у всех на виду уже потом ничем не отмоешься
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aviator117
1600502368
Болею за Динамо больше 60 лет. Так хотелось чтобы выиграли и... Считаю виноват тренерский штаб. Очень грустно на душе.. Желаю успехов!
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Dinamikk
1600510016
ВОН
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Алексей новый
1600520742
Поздно пить Боржоми, когда почки отказали.
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zigbert
1600536115
Хорошо если его слова подтвердятся игрой.
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RJM555
1601010982
В игре с Ахматом увидели что вы способны сделать.....
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