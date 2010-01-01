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    Новиков: «Сделаю все от меня зависящее, чтобы скорее вернуть всем фанатам позитив. Руководство делает акцент на необходимости исправить ситуацию»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался после вылета из Лиги Европы. Во втором отборочном раунде россияне уступили в гостях грузинскому «Локомотиву» (1:2).

    «Мы завершили выступления в еврокубках, практически не начав его.

    Это моя ответственность и моя боль. После того, что случилось вчера, хочется от лица всей команды попросить прощения у наших болельщиков. Но я отчетливо понимаю, что никакие извинения сейчас не актуальны. Слишком велико разочарование и помочь могут только победы вкупе с достойной игрой.

    Мы вместе пережили сложный год и, конечно, рассчитывали вернуться на европейскую арену по-другому. Никаких оправданий я не ищу, о чем и сказал сегодня руководству клуба. У нас был непростой разговор, потому что не выполнена одна из главных задач на сезон и всё, что было сделано за последнее время для имиджа «Динамо» оказалось под ударом.

    Сейчас с уверенностью могу сказать только одно: сделаем всё зависящее от меня и от футболистов во всех последующих матчах, чтобы как можно скорее вернуть всем болельщикам позитивные эмоции.

    Благодарен клубному руководству, что, невзирая на понятное отношение к результату вчерашнего матча, основной акцент делают сейчас на ближайших играх и необходимости исправлять ситуацию. Этим и будем заниматься — я, тренерский штаб и все игроки. Без скидок на какие-либо факторы.

    Да, мы все крайне разочарованы и понимаем, что извинением с нашей стороны могут стать только успешные результаты», – написал тренер.

    • «Динамо» ищет Новикову замену.
    • «Динамо» в РПЛ идет пятым.
    • Ближайший соперник – «Ахмат» (21 сентября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Кирилла Новикова

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    Сегодня, 22:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1547

      FRZZ 30 минут назад

      Новиков, имей честь и достоинство, уходи сам.

      0
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      Рейтинг: +3389

      AtticusFinch 42 минуты назад

      Чумаданы собирай...сделает он!

      0
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      Рейтинг: +1784

      AZ 45 минут назад

      Ефремова напоминает таким интервью, когда тот чистосердечное говорил после аварии сразу...

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