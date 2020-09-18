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    «СЭ»: Бердыев – основной кандидат на пост главного тренера «Динамо»

    «Динамо» ищет нового главного тренера после вылета из Лиги Европы от грузинского «Локомотива». Главный кандидат на замену Кириллу НовиковуКурбан Бердыев, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Бердыев находится без работы с прошлого года, когда ушел из «Рубина».

    • «Динамо» в РПЛ идет пятым.
    • Ближайший соперник – «Ахмат» (21 сентября).
    • Бердыев дважды брал РПЛ с «Рубином».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2020 07:15
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 сентября 2020, 18:09

      Бердыев для Динамо наиболее предпочтителен. За ним опыт участия в Еврокубках. Не исключено что он пойдет на снижение собственного контракта. Скорей всего это будет его последняя возможность возглавить один из наших популярных клубов.

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 18 сентября 2020, 18:01

      Бердыев не помешает Динамо,,,,Опытный успешный тренер умеющий всё выжимать из игроков и из руководства,,

      1
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      Рейтинг: +839

      dimag 18 сентября 2020, 16:17

      Это очень большое бабло - и на Бердыева со своей командой, и на игроков которых он захочет под себя. Не думаю что Динамо захочет опять в ФНЛ из-за нарушения FFP.

      0
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 18 сентября 2020, 13:15

      "Динамо" сорвёт джекпот, если договорится с Бердыевым.

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > SinyaaPyll 18 сентября 2020, 17:12

      Что то пока его никто особо не рвет. Он без работу уже долго сидит. С ним очень тяжело договориться и ужиться. Это было слышно уже от многих спортсменов и руководителей.

      0
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 18 сентября 2020, 11:28

      Во-первых, как-то не верю я в то, что Динамо найдёт БАБЛИЩЕ на Бердыева и беспрекословно примет ВСЕ его условия, касающиеся вопросов трансферов и пр.

      Во-вторых, сильно сомневаюсь, что Бердыев очень положительно себя в Динамо проявит: бабла уже нарубил выше крыши, ореол ""фартового тренера" за ним прочно закрепился...
      Зачем ещё судьбу испытывать???

      2
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll > derrik2000 18 сентября 2020, 13:16

      Фартового? Это лучший тренер из работавших в РПЛ.

      3
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > derrik2000 18 сентября 2020, 13:48

      Ну да расскажи про фарт. Особенно когда он с европейских грандов короны сбивал. И не раз и не два. Рубин два раза чемпионом становился и с Ростовом за малым не стал если б в тот сезон судьи ЦСКА за уши на первое место не затащили. При этом его команды играли в норм футбол. И при оборонительной схеме больше всех в чемпе забивали.

      3
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > SinyaaPyll 18 сентября 2020, 14:02

      Ну-ну...
      Ты, видать, недавно школу закончил, раз пишешь подобную мутотень.

      -1
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll > derrik2000 18 сентября 2020, 14:09

      А кто? Романцев?

      0
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > SinyaaPyll 18 сентября 2020, 14:35

      С тобой всё ясно.
      Не лезь ты в историю советского и российского футбола.
      Смешно выглядишь.

      -1
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll > derrik2000 18 сентября 2020, 14:39

      При чём здесь советский футбол? В СССР не было РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > derrik2000 18 сентября 2020, 17:23

      Ростов, который Бердыев взял в стыках, и БАБЛИЩЕ - это понятия из разных миров ...

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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 18 сентября 2020, 11:25

      Очень неплохо увидеть его в Динамо. Или Сёмина, уверен, Палыч в списке кандидатов тоже есть.

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      Рейтинг: +644

      кран 18 сентября 2020, 11:19

      Было бы интересно...

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      Рейтинг: +2303

      моэм 18 сентября 2020, 11:03

      Эти пересменки сейчас выглядят непонятками … возьми Динамо Бикеича под еврокубки - это было бы понятно , Бикеич на этом деле "собаку съел" , а Тбилиси ему на один зуб … но оставили СВОЕГО Новикова , решили дать ему набраться опыта , в РПЛ у него процесс пошёл с положительной динамикой , в ЛЕ предсказуемо провалился , как кстати и Слуцкий с ЦСКА , но его же не тронули...считаю Новикова надо оставить до конца турнира , если только сильно не накосячит до лета.

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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 сентября 2020, 10:46

      Кобелев- достойный кандидат.

      -1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 18 сентября 2020, 10:33

      Не заслужили в Динамо такого тренера, да и денег пожалеют скорее всего. Бердыев очень дорого своё время ценит-хотя результаты его работы видны на следующий сезон. С Бердыевым ещё один московский клуб будет биться за чемпионство, интересно будет конечно посмотреть на команду Бердыева не ограниченную в ресурсах.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > Рубинище 18 сентября 2020, 10:35

      Бердыев очень дорого своё время ценит и правильно делает! Кучу хлама разгребать - это знаешь-ли, не подарок!

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > paracetamol 18 сентября 2020, 10:41

      Да и не молодой он уже, наверно если пойдёт в какой клуб то на последний заход. а значит требования будут ого-го. но зато Динамо будет в еврокубках такие команды, локо-грузия- просто уничтожать.

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