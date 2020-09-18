«СЭ»: Бердыев – основной кандидат на пост главного тренера «Динамо»

Бердыев для Динамо наиболее предпочтителен. За ним опыт участия в Еврокубках. Не исключено что он пойдет на снижение собственного контракта. Скорей всего это будет его последняя возможность возглавить один из наших популярных клубов.
«Динамо» ищет нового главного тренера после вылета из Лиги Европы от грузинского «Локомотива». Главный кандидат на замену Кириллу Новикову – Курбан Бердыев, сообщает «Спорт-Экспресс».
Бердыев находится без работы с прошлого года, когда ушел из «Рубина».
- «Динамо» в РПЛ идет пятым.
- Ближайший соперник – «Ахмат» (21 сентября).
- Бердыев дважды брал РПЛ с «Рубином».