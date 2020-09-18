«СЭ»: Бердыев – основной кандидат на пост главного тренера «Динамо»

«Динамо» ищет нового главного тренера после вылета из Лиги Европы от грузинского «Локомотива». Главный кандидат на замену Кириллу Новикову – Курбан Бердыев, сообщает «Спорт-Экспресс».

Бердыев находится без работы с прошлого года, когда ушел из «Рубина».