Моуринью: «В «Тоттенхэме» слишком много игроков, мне это не нравится»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пожаловался на количество футболистов в распоряжении. Он хочет его уменьшить.

«Если честно, мне не нравится число футболистов в команде. Очень трудно управлять. Сложно справляться, когда у тебя слишком много игроков», – цитирует португальца The Guardian.