Моуринью: «В «Тоттенхэме» слишком много игроков, мне это не нравится»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пожаловался на количество футболистов в распоряжении. Он хочет его уменьшить.
«Если честно, мне не нравится число футболистов в команде. Очень трудно управлять. Сложно справляться, когда у тебя слишком много игроков», – цитирует португальца The Guardian.
- В первой команде «Тоттенхэма» числится 28 игроков.
- В ближайшем туре АПЛ команда сыграет с «Саутгемптоном».
- В рамках Лиги Европы «Тоттенхэм» на следующей неделе встретится с албанской «Шкендией».
Источник: The Guardian