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    В «Роторе» выявлен новый случай заражения коронавирусом

    Еще один представитель «Ротора» сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

    • Число заразившихся COVID-19 в волгоградском клубе превысило десять человек.
    • Из-за вспышки заболевания матч восьмого тура чемпионата между «Ростовом» и «Ротором» был отменен.

    «Всю неделю мы находились в тесном контакте с «Ротором». Мы установили дедлайн – утро пятницы. До этого момента клуб должен был предоставить решение регионального Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации.

    Представители «Ротора» ежедневно сдавали тесты, и, к сожалению, вчера был выявлен еще один случай коронавируса. В этой ситуации сам «Ротор» осознавал всю сложность ситуации и принял решение не принимать участие в матче, о чем оперативно уведомил лигу.

    Хотел бы поблагодарить клуб за ответственное отношение к сложившейся ситуации: лига оперативно получала всю информацию, клуб взаимодействовал с региональным отделением Роспотребнадзора, выполнял все требования и предписания. Я желаю всем представителям волгоградской команды выздоровления и скорейшего возвращения на поле», – сказал Прядкин.

    «Верим, что эта ситуация сплотит нас и сделает сильнее». «Ротор» извинился перед фанатами за отмену матча с «Ростовом»

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    Источник: «Р-Спорт»

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