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В «Роторе» выявлен новый случай заражения коронавирусом

18 сентября 2020, 13:52
5

Еще один представитель «Ротора» сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

  • Число заразившихся COVID-19 в волгоградском клубе превысило десять человек.
  • Из-за вспышки заболевания матч восьмого тура чемпионата между «Ростовом» и «Ротором» был отменен.

«Всю неделю мы находились в тесном контакте с «Ротором». Мы установили дедлайн – утро пятницы. До этого момента клуб должен был предоставить решение регионального Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации.

Представители «Ротора» ежедневно сдавали тесты, и, к сожалению, вчера был выявлен еще один случай коронавируса. В этой ситуации сам «Ротор» осознавал всю сложность ситуации и принял решение не принимать участие в матче, о чем оперативно уведомил лигу.

Хотел бы поблагодарить клуб за ответственное отношение к сложившейся ситуации: лига оперативно получала всю информацию, клуб взаимодействовал с региональным отделением Роспотребнадзора, выполнял все требования и предписания. Я желаю всем представителям волгоградской команды выздоровления и скорейшего возвращения на поле», – сказал Прядкин.

«Верим, что эта ситуация сплотит нас и сделает сильнее». «Ротор» извинился перед фанатами за отмену матча с «Ростовом»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ротор Прядкин Сергей
Комментарии (5)
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slavа0508
1600432941
Сейчас начнётся и в других командах,осень на дворе,,,как и говорили что в октябре будет опять карантин,,,
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Алекс636363
1600440314
надо было плавно перейти на систему весна- осень, как раньше. был шанс. ну, сейчас все равно к этому придут, когда заболеют в других командах, и возобновят в следующем году
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zigbert
1600443782
Игрокам Ротора здоровья! Новости по коронавирусу не вызывают оптимизм как в футболе так и во всей жизни.
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моэм
1600444256
Вот ведь бараны … зачем надо было набирать в штат одних только чиновников ???...ладно , от этих дармоедов не отделаешься … но неужели нельзя было взять хотя бы пару человек умеющих работать???
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BlackMurderDeco
1600446021
Дибилы, никчемное руководство, верните бабки петушня за матч с краснодаром
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