Газизов – о трансферах «Спартака»: «Пока я здесь, переплат не будет. Нас должны уважать»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о трансферной политике клуба.
«Пока я здесь, переплат не будет. Покупать игроков по телевизору не будем. Я уверен, что можно покупать игроков без наценки и буду гнуть свою линию. Нас должны начать уважать», – сказал Газизов.
- Функционер работает в «Спартаке» с июля.
- После его назначения клуб купил у «Уфы» полузащитника Остона Урунова за 1,5 миллиона евро и подписал бесплатно нападающего Александра Кокорина.
Газизов – о продаже Кокорина: «Есть предложение. Ничего не исключаю»
Газизов: «После матча с ЦСКА сказал ребятам, что эта игра сделает нас чемпионами»
Источник: «Матч ТВ»