Газизов – о трансферах «Спартака»: «Пока я здесь, переплат не будет. Нас должны уважать»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о трансферной политике клуба.

«Пока я здесь, переплат не будет. Покупать игроков по телевизору не будем. Я уверен, что можно покупать игроков без наценки и буду гнуть свою линию. Нас должны начать уважать», – сказал Газизов.

Функционер работает в «Спартаке» с июля.

После его назначения клуб купил у «Уфы» полузащитника Остона Урунова за 1,5 миллиона евро и подписал бесплатно нападающего Александра Кокорина.

Газизов – о продаже Кокорина: «Есть предложение. Ничего не исключаю»

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