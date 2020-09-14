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  • Газизов – о трансферах «Спартака»: «Пока я здесь, переплат не будет. Нас должны уважать»

Газизов – о трансферах «Спартака»: «Пока я здесь, переплат не будет. Нас должны уважать»

14 сентября 2020, 08:38
9

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о трансферной политике клуба.

«Пока я здесь, переплат не будет. Покупать игроков по телевизору не будем. Я уверен, что можно покупать игроков без наценки и буду гнуть свою линию. Нас должны начать уважать», – сказал Газизов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (9)
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oyabun
1600065535
Пока что получается "покупать без наценки"="не купить никого". За хороших игроков и платить надо немало. Пример хорошей покупки сейчас, это Эджуке в ЦСКА. И такие деньги за новых игроков Спартак сейчас явно платить не способен. В итоге так и рискуем остаться с одним лишь "уважением" по-Газизовски.
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paracetamol
1600068537
Газизов: Нас должны уважать за вчерашнее поражение.
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raritet
1600070243
Например, нужен игрок класса Промеса. И что ?Будете ждать пока его цена опуститься за примерные 1000 евро? Уважать такой игрок и его агент может быть и будут. Но при чем здесь стоимость игрока? Уважение и цена на игроков в данный момент времени - вещи из разных областей .
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777+
1600070492
А Урунова сам себе продал - купил не дороговато????...)))))
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NewLife
1600071481
Это болтовня для уха Федуна ? Ты не на рынке в Уфе. Спартаку нужны не разглагольствования торгаша, а укрекпление защиты классными игроками. Если нет бюджета, так и скажи без всякой хрени.
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кто там
1600078041
Пока у нас в чемпе есть бзенит, то навряд ли это получится. эти утырки переплачивают за игроков в разы а потом сплавляют в сочи. Из за этих опёздолов в Россию продают с крупной наценкой, а игроки ******** от желаемого контракта. нет бзенита, нет проблем.
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alefreddy
1600085915
Пока идет поиск игроков без переплат так и будут забивать из под Маслова Умярова да и Максименко пока наберется опыта.А очки в таблице не нагнать
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zigbert
1600174676
Все будет зависеть от того насколько этот игрок будет выдавать "на гора" результат для команды.
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