Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Газизов – о трансферах «Спартака»: «Пока я здесь, переплат не будет. Нас должны уважать»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о трансферной политике клуба.

    «Пока я здесь, переплат не будет. Покупать игроков по телевизору не будем. Я уверен, что можно покупать игроков без наценки и буду гнуть свою линию. Нас должны начать уважать», – сказал Газизов.

    Газизов – о продаже Кокорина: «Есть предложение. Ничего не исключаю»

    Газизов: «После матча с ЦСКА сказал ребятам, что эта игра сделает нас чемпионами»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24627

      oyabun 33 минуты назад

      Пока что получается "покупать без наценки"="не купить никого". За хороших игроков и платить надо немало. Пример хорошей покупки сейчас, это Эджуке в ЦСКА. И такие деньги за новых игроков Спартак сейчас явно платить не способен. В итоге так и рискуем остаться с одним лишь "уважением" по-Газизовски.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79085
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru