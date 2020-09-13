Газизов – о продаже Кокорина: «Есть предложение. Ничего не исключаю»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал возможный трансфер форварда Александра Кокорина.
– Когда мы увидим топового Кокорина? Он топовый. Разговоры о «Роме»? Увидим офер, будем разговаривать
— Готовы его продать?
— Я ничего не готов продавать, эта работа любит тишину. Да, предложение есть.
— То есть Кокорин может уйти из «Спартака»?
— Я ничего не исключаю в этой жизни.
- Кокорин перешел в «Спартак» свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».
- По информации Metaratings, форвард сможет покинуть «Спартак» только после Евро-2020.
- Сегодня игрок дебютировал за «Спартак» в матче против ЦСКА (1:3).
Источник: «Спорт-Экспресс»