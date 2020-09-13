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    Газизов – о продаже Кокорина: «Есть предложение. Ничего не исключаю»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал возможный трансфер форварда Александра Кокорина.

    – Когда мы увидим топового Кокорина? Он топовый. Разговоры о «Роме»? Увидим офер, будем разговаривать

    — Готовы его продать?

    — Я ничего не готов продавать, эта работа любит тишину. Да, предложение есть.

    — То есть Кокорин может уйти из «Спартака»?

    — Я ничего не исключаю в этой жизни.

    • Кокорин перешел в «Спартак» свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».
    • По информации Metaratings, форвард сможет покинуть «Спартак» только после Евро-2020.
    • Сегодня игрок дебютировал за «Спартак» в матче против ЦСКА (1:3).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2020 22:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      garikovodov 28 минут назад

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      Рейтинг: +3194

      Cleaner 53 минуты назад

      После игры с ЦСКА предложений по Кокорину больше не будет. Купили!..)

      1
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      Рейтинг: +8330

      alarm 1 час назад

      позорный дебют в позорном клубе. сразу лыжы навострил подальше от тарасофки!

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