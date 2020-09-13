Газизов – о продаже Кокорина: «Есть предложение. Ничего не исключаю»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал возможный трансфер форварда Александра Кокорина.

– Когда мы увидим топового Кокорина? Он топовый. Разговоры о «Роме»? Увидим офер, будем разговаривать

— Готовы его продать?

— Я ничего не готов продавать, эта работа любит тишину. Да, предложение есть.

— То есть Кокорин может уйти из «Спартака»?

— Я ничего не исключаю в этой жизни.