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    Metaratings: Кокорин сможет покинуть «Спартак» только после Евро-2020

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин принял решение остаться в команде минимум на один сезон. Сообщается, что у игрока есть договоренность с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

    Таким образом, московский клуб сможет продать Кокорина после Евро-2020, который состоится следующим летом.

    • Ранее интерес к Кокорину проявляла «Рома».
    • Сумма отступных за Александра – 7 миллионов евро.
    • Кокорин пополнил «Спартак» летом в качестве свободного агента.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 07:32
    Комментарии16
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      Рейтинг: +78992

      zigbert 1 час назад

      Для начала Александру надо набрать форму. О его профессиональных качествах знали все до известных событий. Игра за Сочи все таки не дала полного представления о его игре. Но главное сейчас что бы Кокорин принес максимальную пользу команде.

      1
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      Рейтинг: +12985

      silver29 2 часа назад

      В 30 лет рассчитывать на огромные гонорары в Европе ???? да он нахаленок.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +10950

      KLIM777 2 часа назад

      С одной стороны бред. Так как игрок пришел без долгих целей да и с оч большой зарплатой, но с другой стороны все окупится.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8063

      paracetamol 3 часа назад

      Выкачать побольше евриков и свалить! Гениальная стратегия.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24540

      oyabun 3 часа назад

      Вот после матча с ЦСКА и посмотрим, есть ли толк от этого игрока. При условии, конечно, что будет играть.

      2
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      Рейтинг: +7970

      Persona_non_Grata > oyabun 3 часа назад

      Не горячись - после травмы и перерыва надо еще войти в форму , а тут сразу ЦСКА , не уверен , что вообще выйдет , ну разве что минут на 15- 20 на замену .

      1
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      Рейтинг: +10950

      KLIM777 > oyabun 2 часа назад

      Будто вы его в играх не видели. Это один из самых лучших игроков в РФ. Какие бы проблемы его не цепляли.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12985

      silver29 > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Не хотелось бы купить а-ля Дзагоева (((

      3
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      Рейтинг: +24540

      oyabun > KLIM777 1 час назад

      Перерыв большой получился. Кто его знает в каком он сейчас состоянии? Вон, Бакаев до болезни был лучшим в команде, а после никак в форму не вернется.

      1
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      Рейтинг: +740

      alll-333 3 часа назад

      У нас, что больше новостей нет, как только о неиграющем игроке???

      2
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      Рейтинг: +7970

      Persona_non_Grata > alll-333 3 часа назад

      Все новости про то , что приносит наибольший отклик , а это Спартак или что либо около Спартака - равнодушных нет !!! ))) Популярность !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +740

      alll-333 > Persona_non_Grata 3 часа назад

      ну только если так

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      Рейтинг: +2142

      Genz 4 часа назад

      Коням забей,а потом можешь идти в Рому

      2
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      Рейтинг: +3879

      ЮНик 4 часа назад

      После этого сезона он скорее всего пойдет играть не в "Рому", а к Роме. В ногинское "Знамя", к Роме Павлюченко.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +424

      кран 4 часа назад

      Надо уезжать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8453

      KOLBIS 4 часа назад

      Значит уже никогда)))...

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