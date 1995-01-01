Metaratings: Кокорин сможет покинуть «Спартак» только после Евро-2020

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин принял решение остаться в команде минимум на один сезон. Сообщается, что у игрока есть договоренность с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

Таким образом, московский клуб сможет продать Кокорина после Евро-2020, который состоится следующим летом.