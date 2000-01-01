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    «РБ-Спорт»: стоимость Кокорина для «Ромы» – 7 миллионов

    Если «Рома» хочет купить форварда «Спартака» Александра Кокорина, ей нужно заплатить 7 миллионов евро, пишет «РБ-Спорт». У футболиста есть договоренность с генеральным директором Шамилем Газизовым, что его при наличии предложения отпускают в Европу за эту сумму.

    Эти 7 миллионов покрывают расходы «Спартака» на годовое обслуживание контракта игрока и премию за подпись.

    • Кокорин пополнил «Спартак» летом в качестве свободного агента.
    • Он не провел за команду ни матча.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Рейтинг Букмекеров»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8128

      alarm 47 минут назад

      кокорину не впервой переходить в позорный клуб, не провести за него ни одного матча - и свалить) в онжы подтвердят)

      -1
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      Рейтинг: +915

      SEREGA 64 > alarm 10 минут назад

      УРЮК ПЕТУШИНЫЙ ВСЯ СТРАНА ЗНАЕТ КОМАНДУ ГЕЕВ ЭТО ТВОЙ ПЕТУШИНЫЙ ЗЕНИТ ЧМО ТЫ КОГДА СМОТРИШЬ КАК ОНИ ТРАХАЮТ ДРУГ ДРУГА ТЫ КОНЧАЕШЬ ДА ГРЯЗНЫЙ ВОНЮЧИЙ ТУПОРЫЛЫЙ ПЕТУШОК

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      Рейтинг: +915

      SEREGA 64 > alarm 6 минут назад

      alarm- ВОНЮЧИЙ ЧУРБАН ДА ГОЛУБОЙ БАКЛАН МУРЛО ВОНЮЧИЕ

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      Рейтинг: +915

      SEREGA 64 > alarm 5 минут назад

      БОЛЕЛА КОМАНДЫ ГЕЕВ ОДНИМ СЛОВОМ ПЕТУХ

      0
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      Рейтинг: +8128

      alarm > SEREGA 64 1 минуту назад

      ыыЫ! стыдно за спартаГ!

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      Рейтинг: +8128

      alarm 49 минут назад

      стыдно за свиняк)

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      Рейтинг: +10516

      derrik2000 > alarm 46 минут назад

      Опять не дорабатываешь, понимаешь...
      А "позор" хде, а "крючкохвостые", а "тарасоффка"???
      НЕ-ЗА-ЧЁТ!

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      Рейтинг: +10516

      derrik2000 50 минут назад

      Писали, что "Рома" сейчас в цейтноте из-за травмы ключевого нападающего.
      Почему бы с неё не содрать и все 8-9 миллионов, а не только "окупить затраты"???
      Но всё ЭТО, правда, только в том случае, если Кокорин САМ всё ещё раз взвесит и только после этого объявит своё решение.
      Высока вероятность и того, что в Спартаке карьеру закончит.
      При условии,что будет хорошо играть.
      А если не будет - велкам ту Химки! ))

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      Рейтинг: +2138

      Genz 55 минут назад

      Странно Спартак вернёт затраты,а какая останется прибыль

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