«РБ-Спорт»: стоимость Кокорина для «Ромы» – 7 миллионов

Если «Рома» хочет купить форварда «Спартака» Александра Кокорина, ей нужно заплатить 7 миллионов евро, пишет «РБ-Спорт». У футболиста есть договоренность с генеральным директором Шамилем Газизовым, что его при наличии предложения отпускают в Европу за эту сумму.

Эти 7 миллионов покрывают расходы «Спартака» на годовое обслуживание контракта игрока и премию за подпись.

Кокорин пополнил «Спартак» летом в качестве свободного агента.

Он не провел за команду ни матча.

«Спартак» лидирует в РПЛ.

Арустамян: «Вполне реально, что «Спартак» примет предложение «Ромы» по Кокорину»