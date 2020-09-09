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«РБ-Спорт»: стоимость Кокорина для «Ромы» – 7 миллионов

9 сентября 2020, 00:02
11

Если «Рома» хочет купить форварда «Спартака» Александра Кокорина, ей нужно заплатить 7 миллионов евро, пишет «РБ-Спорт». У футболиста есть договоренность с генеральным директором Шамилем Газизовым, что его при наличии предложения отпускают в Европу за эту сумму.

Эти 7 миллионов покрывают расходы «Спартака» на годовое обслуживание контракта игрока и премию за подпись.

  • Кокорин пополнил «Спартак» летом в качестве свободного агента.
  • Он не провел за команду ни матча.
  • «Спартак» лидирует в РПЛ.

Арустамян: «Вполне реально, что «Спартак» примет предложение «Ромы» по Кокорину»

Источник: телеграм-канал «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Спартак Кокорин Александр
Комментарии (11)
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derrik2000
1599600009
Писали, что "Рома" сейчас в цейтноте из-за травмы ключевого нападающего. Почему бы с неё не содрать и все 8-9 миллионов, а не только "окупить затраты"??? Но всё ЭТО, правда, только в том случае, если Кокорин САМ всё ещё раз взвесит и только после этого объявит своё решение. Высока вероятность и того, что в Спартаке карьеру закончит. При условии,что будет хорошо играть. А если не будет - велкам ту Химки! ))
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Просто-333
1599616996
Во всей этой новости главное слово- ЕСЛИ
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oyabun
1599624297
Если сделка с Ромой состоится, то итог трансферной компании Газизова на данный момент, это одно "усиление" Уруновым. И куча отправленных в аренду игроков. А кто будет выходить на замены? Так себе результат.
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erma
1599625376
Что за бизнес по русски? За трансфер не платили, зарпплату только за месяц, как Спартак умудрился потратить на Кокорина 7 миллионов? А если так, то зачем продавать за 7? Бредятина! По мне, Кокорин так и так не нужен, но где логика?
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vladimir-7
1599629143
У Федуна новый подход к системе "купил-продал": задаром пригласил Кокорина в клуб, два месяца подержал его на больничном и готов его продать за 7 млн. евро в Рому. Вот это прибыль, вот это Федун, вот это коммерция, красиво отобрал, мягко говоря, деньги у Медведева, пока тот стоял по стойке смирно перед кремлевско-газпромовской шайкой. Ну, Федун, ну, молодец.
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