Арустамян: «Вполне реально, что «Спартак» примет предложение «Ромы» по Кокорину»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян дополнил информацию итальянского коллеги об интересе «Ромы» к форварду «Спартака» Александру Кокорину. Римляне вскоре должны выйти с предложением.

«Сейчас все активизировалось из-за травмы Николо Дзаньоло в Амстердаме: он серьезно травмировался в матче за сборную Италии — это второй разрыв крестообразных связок за год. «Рома» снова надолго потеряла Дзаньоло и пытается ускорить переговоры по Кокорину.

Рома все пристальнее изучает возможность трансфера Кокорина и, скорее всего, сделает предложение в ближайшие дни. Вполне реально, что «Спартак» его примет, ведь у Шамиля Газизова с Кокориным есть договоренность о том, что в случае предложения из топ-5 европейских лиг его отпустят за минимальную, уже оговоренную сумму. Сам Газизов это подтверждал в интервью.

Более того, «Рома» об этой договоренности давно проинформирована. Если «Рома» сделает официальный оффер, все будет зависеть от Кокорина: если захочет, покинет «Спартак», нет — останется», – написал инсайдер.