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    Арустамян: «Вполне реально, что «Спартак» примет предложение «Ромы» по Кокорину»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян дополнил информацию итальянского коллеги об интересе «Ромы» к форварду «Спартака» Александру Кокорину. Римляне вскоре должны выйти с предложением.

    «Сейчас все активизировалось из-за травмы Николо Дзаньоло в Амстердаме: он серьезно травмировался в матче за сборную Италии — это второй разрыв крестообразных связок за год. «Рома» снова надолго потеряла Дзаньоло и пытается ускорить переговоры по Кокорину.

    Рома все пристальнее изучает возможность трансфера Кокорина и, скорее всего, сделает предложение в ближайшие дни. Вполне реально, что «Спартак» его примет, ведь у Шамиля Газизова с Кокориным есть договоренность о том, что в случае предложения из топ-5 европейских лиг его отпустят за минимальную, уже оговоренную сумму. Сам Газизов это подтверждал в интервью.

    Более того, «Рома» об этой договоренности давно проинформирована. Если «Рома» сделает официальный оффер, все будет зависеть от Кокорина: если захочет, покинет «Спартак», нет — останется», – написал инсайдер.

    • Кокорин пополнил «Спартак» летом в качестве свободного агента.
    • Он не провел за команду ни матча.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    08.09.2020 22:15
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2138

      Genz 2 часа назад

      Переход в рому футболера с постоянно рвущимися мышцами затмит переход дриблера мирового уровня Мирзова в Зауралье.
      Болелы держитесь за передки от щястья

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10516

      derrik2000 2 часа назад

      А оно нужно Кокорину напрягаться в одной из сильнейших лиг - ИТАЛЬЯНСКОЙ?
      Если только ЛИХО закончить карьеру?
      Ну, чтобы детям и внукам как пример?
      Не знаю-не знаю...
      Наша РПЛ - тихая, скромная, много платящая, что важно.
      Здесь, в России уже бы и заканчивал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18155

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Это будет покруче, чем транзит Сутормина через Казань.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8128

      alarm 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все бегут из тарасятника! новый уровень: стали бежать, даже не проведя ни одной игры! позор!

      -9
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      ...
      Рейтинг: +915

      SEREGA 64 > alarm 2 часа назад

      ВАФЕЛЬНИЦУ ЗАКРОЙ ЧМО ПЕТУШИНОЙ КОМАНДЫ

      6
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      ...
      Рейтинг: +2324

      ziborock > alarm 27 минут назад

      А сколько игр за Зенит сыграл Кокорин за последние 2 года?!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8128

      alarm 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      позор косорылым!!

      -10
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      Рейтинг: +915

      SEREGA 64 > alarm 2 часа назад

      МУРЛО ЧУРБАНСКОЕ

      5
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      ...
      Рейтинг: +915

      SEREGA 64 > alarm 2 часа назад

      ПОЗОР ПЕТУШИНОЙ КОМАНДЕ ПУТИНСКАЯ ШЛЮХА

      5
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