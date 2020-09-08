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  • Арустамян: «Вполне реально, что «Спартак» примет предложение «Ромы» по Кокорину»

Арустамян: «Вполне реально, что «Спартак» примет предложение «Ромы» по Кокорину»

8 сентября 2020, 22:15
10

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян дополнил информацию итальянского коллеги об интересе «Ромы» к форварду «Спартака» Александру Кокорину. Римляне вскоре должны выйти с предложением.

«Сейчас все активизировалось из-за травмы Николо Дзаньоло в Амстердаме: он серьезно травмировался в матче за сборную Италии — это второй разрыв крестообразных связок за год. «Рома» снова надолго потеряла Дзаньоло и пытается ускорить переговоры по Кокорину.

Рома все пристальнее изучает возможность трансфера Кокорина и, скорее всего, сделает предложение в ближайшие дни. Вполне реально, что «Спартак» его примет, ведь у Шамиля Газизова с Кокориным есть договоренность о том, что в случае предложения из топ-5 европейских лиг его отпустят за минимальную, уже оговоренную сумму. Сам Газизов это подтверждал в интервью.

Более того, «Рома» об этой договоренности давно проинформирована. Если «Рома» сделает официальный оффер, все будет зависеть от Кокорина: если захочет, покинет «Спартак», нет — останется», – написал инсайдер.

  • Кокорин пополнил «Спартак» летом в качестве свободного агента.
  • Он не провел за команду ни матча.
  • «Спартак» лидирует в РПЛ.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Рома Кокорин Александр
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1599594784
Это будет покруче, чем транзит Сутормина через Казань.
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derrik2000
1599595414
А оно нужно Кокорину напрягаться в одной из сильнейших лиг - ИТАЛЬЯНСКОЙ? Если только ЛИХО закончить карьеру? Ну, чтобы детям и внукам как пример? Не знаю-не знаю... Наша РПЛ - тихая, скромная, много платящая, что важно. Здесь, в России уже бы и заканчивал.
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Вальдемар IV
1599613760
какая никакая группа ле будет у него, а тут даже брагу не проходят
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Fancyfall
1599624109
пусть уезжает.
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spam2009
1599624556
Пусть валит
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vsespartak01
1599630864
пусть валит!толков от него,как от алармоборатов!
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Дядя Серёжа
1599631698
11 человек на сундук мертвеца, Йохаха и бутылка Рома... Где ром, там и стулья...Йохаха
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