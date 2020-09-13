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    Газизов: «После матча с ЦСКА сказал ребятам, что эта игра сделает нас чемпионами»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о беседе с игроками своей команды после матча с ЦСКА (1:3).

    «Я зашел в раздевалку и сказал: «Ребята, эта игра сделает нас чемпионами».

    Если мы поймем, что мы хотим, то мы будем двигаться вперед. Это игра, сегодня она такая, завтра будет другая. Я вижу изменения, которые происходят. Они, может быть, не такие мощные, но сдвиги есть: в игре, в отношении, в других моментах.

    «Попрошу болельщиков потерпеть. Сейчас сложный момент. Команда заслуживает того, чтобы ее хвалили. Футболисты хотели победить, но не получилось. Не хочу ничего говорить о судьях. Это дерби, больших ошибок не было. Была рука в эпизоде с третьим голом. Думаю, в следующий раз нам повезет», – сказал Газизов.

    • «Спартак» проиграл впервые в сезоне и опустился на второе место.
    • ЦСКА набрал 13 очков и расположился на четвертой строчке.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    13.09.2020 23:42
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8330

      alarm 9 минут назад

      чемпионами по визгам. хотя этот титул и так у хряков уже пожизненно)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18197

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Чемпионами по чему?...

      0
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