Газизов: «После матча с ЦСКА сказал ребятам, что эта игра сделает нас чемпионами»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о беседе с игроками своей команды после матча с ЦСКА (1:3).

«Я зашел в раздевалку и сказал: «Ребята, эта игра сделает нас чемпионами».

Если мы поймем, что мы хотим, то мы будем двигаться вперед. Это игра, сегодня она такая, завтра будет другая. Я вижу изменения, которые происходят. Они, может быть, не такие мощные, но сдвиги есть: в игре, в отношении, в других моментах.

«Попрошу болельщиков потерпеть. Сейчас сложный момент. Команда заслуживает того, чтобы ее хвалили. Футболисты хотели победить, но не получилось. Не хочу ничего говорить о судьях. Это дерби, больших ошибок не было. Была рука в эпизоде с третьим голом. Думаю, в следующий раз нам повезет», – сказал Газизов.