Газизов: «После матча с ЦСКА сказал ребятам, что эта игра сделает нас чемпионами»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о беседе с игроками своей команды после матча с ЦСКА (1:3).
«Я зашел в раздевалку и сказал: «Ребята, эта игра сделает нас чемпионами».
Если мы поймем, что мы хотим, то мы будем двигаться вперед. Это игра, сегодня она такая, завтра будет другая. Я вижу изменения, которые происходят. Они, может быть, не такие мощные, но сдвиги есть: в игре, в отношении, в других моментах.
«Попрошу болельщиков потерпеть. Сейчас сложный момент. Команда заслуживает того, чтобы ее хвалили. Футболисты хотели победить, но не получилось. Не хочу ничего говорить о судьях. Это дерби, больших ошибок не было. Была рука в эпизоде с третьим голом. Думаю, в следующий раз нам повезет», – сказал Газизов.
- «Спартак» проиграл впервые в сезоне и опустился на второе место.
- ЦСКА набрал 13 очков и расположился на четвертой строчке.
Источник: «Р-Спорт»