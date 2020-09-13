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  • Газизов: «После матча с ЦСКА сказал ребятам, что эта игра сделает нас чемпионами»

Газизов: «После матча с ЦСКА сказал ребятам, что эта игра сделает нас чемпионами»

13 сентября 2020, 23:42
13

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о беседе с игроками своей команды после матча с ЦСКА (1:3).

«Я зашел в раздевалку и сказал: «Ребята, эта игра сделает нас чемпионами».

Если мы поймем, что мы хотим, то мы будем двигаться вперед. Это игра, сегодня она такая, завтра будет другая. Я вижу изменения, которые происходят. Они, может быть, не такие мощные, но сдвиги есть: в игре, в отношении, в других моментах.

«Попрошу болельщиков потерпеть. Сейчас сложный момент. Команда заслуживает того, чтобы ее хвалили. Футболисты хотели победить, но не получилось. Не хочу ничего говорить о судьях. Это дерби, больших ошибок не было. Была рука в эпизоде с третьим голом. Думаю, в следующий раз нам повезет», – сказал Газизов.

  • «Спартак» проиграл впервые в сезоне и опустился на второе место.
  • ЦСКА набрал 13 очков и расположился на четвертой строчке.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Газизов Шамиль
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1600030187
Чемпионами по чему?...
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Inkvizitor@
1600033147
а нет , не эта
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oyabun
1600062213
После такой игры слова Газизова звучат скорее как издевательство над болельщиками. Достаточно сравнить как вошел в игру новичок Спартака Кокорин и как вошел новоявленный армеец Эджуке. Парень делал с нашей обороной что хотел и забить мог даже больше. А что делал на поле Кокорин?
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Иван Петров 1986
1600062367
Чемпионами чего?
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balam
1600063174
замены неудачные,а так-достойно.не унывайте хрюшки!враг будет разбит
Ответить
NewLife
1600067052
"Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет" - это из ковбойских фильмов. И Спартак играет, как умеет, таким составом. По-моему у нас давно не было такого несбалансированного состава с игроками разного класса и тренером с необузданными эмоциями, которые угнетают игроков.
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житель СПб
1600067169
Многие высказываются о сути. Да, игра улучшается, и болельщики потерпят. Но плохо то, что администрация Спартака давно стала главной в Лиге по разговорам, обещаниям и пророчествам. И дает плохой пример своим болельщикам. Меньше надо говорить, а больше делать.
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paracetamol
1600068706
Газизов: чем больше у нас поражений, тем мы сильнее!
Ответить
alp
1600072258
меня всегда поражает привычка спартака делать громогласные заявления на фоне дерьмовой ситуации... почему нельзя просто сказать - футбола без поражений не бывает, или мы потеряли концентрацию.... нет! обязательно нужно что то брякнуть про величие и чемпионство....
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