«Тоттенхэм» – «Эвертон»: ливерпульцы не побеждают в Лондоне с 2008 года

В 18:30 по Москве начнется матч первого тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном». Ливерпульцы последний раз обыгрывали соперника на его поле в ноябре 2008 года (1:0).

У главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью самая длинная серия без поражений в первом туре среди всех тренеров в истории АПЛ – девять побед и ничья.