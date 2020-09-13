«Тоттенхэм» – «Эвертон»: ливерпульцы не побеждают в Лондоне с 2008 года

В 18:30 по Москве начнется матч первого тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном». Ливерпульцы последний раз обыгрывали соперника на его поле в ноябре 2008 года (1:0).
У главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью самая длинная серия без поражений в первом туре среди всех тренеров в истории АПЛ – девять побед и ничья.
- В прошлом сезоне «Тоттенхэм» в домашнем матче победил «Эвертон» с минимальным счетом.
- Оба тренера – легионеры.
- «Тоттенхэму» предстоит сыграть в Лиге Европы.
Источник: Бомбардир.ру