Матч ФНЛ «Шинник» – «Енисей» отменен из-за вспышки коронавируса в красноярском клубе

«Шинник» объявил об отмене матча девятого тура ФНЛ против «Енисея».

«Матч 9-го тура Олимп-ФНЛ «Шинник» – «Енисей» не состоится в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава красноярцев», – говорится в заявлении ярославского клуба.