В «Енисее» выявлены зараженные корорнавирусом

я надеюсь справедливость восторжествует и красноярцы сядут на карантин. раз так надо, ни каких поблажек и надежд. а то брянцев в изолятор и технари, а Красноярск видетели можно и поиграть!!! не не не, господа. НА КАРАНТИН!!!
Пресс-служба «Енисея» сообщила об обнаружении коронавируса внутри команды.
«По итогам вчерашнего тестирования на коронавирус в команде выявлены положительные результаты.
Команда прошла повторный тест и ждeт результатов, по итогам чего определится дальнейший план действий и судьба участия в первенстве.
В случае отрицательного заключения относительно заражения игроков «Енисей» надеется продолжить участие в ФНЛ. Но последнее слово за Роспотребнадзором.
От себя добавим, что, несмотря на эти новости, ребята не готовы отступать: чувствуют себя прекрасно, настроены бодро и решительно, а главное – очень хотят играть. Просим поддержать команду и следить за новостями и позицией клуба в официальных источниках клуба. Будьте здоровы!» – говорится в заявлении «Енисея».
- На 13 сентября у красноярцев запланирован гостевой матч с «Шинником».
- По итогам восьми туров «Енисей» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ.