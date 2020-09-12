В «Енисее» выявлены зараженные корорнавирусом

Пресс-служба «Енисея» сообщила об обнаружении коронавируса внутри команды.

«По итогам вчерашнего тестирования на коронавирус в команде выявлены положительные результаты.

Команда прошла повторный тест и ждeт результатов, по итогам чего определится дальнейший план действий и судьба участия в первенстве.

В случае отрицательного заключения относительно заражения игроков «Енисей» надеется продолжить участие в ФНЛ. Но последнее слово за Роспотребнадзором.

От себя добавим, что, несмотря на эти новости, ребята не готовы отступать: чувствуют себя прекрасно, настроены бодро и решительно, а главное – очень хотят играть. Просим поддержать команду и следить за новостями и позицией клуба в официальных источниках клуба. Будьте здоровы!» – говорится в заявлении «Енисея».