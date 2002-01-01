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    В «Енисее» выявлены зараженные корорнавирусом

    Пресс-служба «Енисея» сообщила об обнаружении коронавируса внутри команды.

    «По итогам вчерашнего тестирования на коронавирус в команде выявлены положительные результаты.

    Команда прошла повторный тест и ждeт результатов, по итогам чего определится дальнейший план действий и судьба участия в первенстве.

    В случае отрицательного заключения относительно заражения игроков «Енисей» надеется продолжить участие в ФНЛ. Но последнее слово за Роспотребнадзором.

    От себя добавим, что, несмотря на эти новости, ребята не готовы отступать: чувствуют себя прекрасно, настроены бодро и решительно, а главное – очень хотят играть. Просим поддержать команду и следить за новостями и позицией клуба в официальных источниках клуба. Будьте здоровы!» – говорится в заявлении «Енисея».

    • На 13 сентября у красноярцев запланирован гостевой матч с «Шинником».
    • По итогам восьми туров «Енисей» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Енисея»

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2479

      absent32 1 час назад

      я надеюсь справедливость восторжествует и красноярцы сядут на карантин. раз так надо, ни каких поблажек и надежд. а то брянцев в изолятор и технари, а Красноярск видетели можно и поиграть!!! не не не, господа. НА КАРАНТИН!!!

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