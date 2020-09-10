Клуб Кудряшова «Антальяспор» может арендовать Кутепова

Поскольку Илья Кутепов не имеет постоянной игровой практики в «Спартаке», он может вскоре покинуть команду. Его аренду рассматривает турецкий «Антальяспор», где выступает защитник сборной России Федор Кудряшов.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Сивасспора» и «Рубина». Трансферное окно открыто до октября.