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    Клуб Кудряшова «Антальяспор» может арендовать Кутепова

    Поскольку Илья Кутепов не имеет постоянной игровой практики в «Спартаке», он может вскоре покинуть команду. Его аренду рассматривает турецкий «Антальяспор», где выступает защитник сборной России Федор Кудряшов.

    Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Сивасспора» и «Рубина». Трансферное окно открыто до октября.

    • Рыночная стоимость Кутепова – 2 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне центрбек провел за «Спартак» всего 13 матчей.
    • Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3473

      playsh 38 минут назад

      Да пусть Кутя двигает в Турцию,всё практика будет.

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      Рейтинг: +16609

      bset 54 минуты назад

      Неплохо Кудряшов поднялся, свой клуб у него есть в Турции. Респект таким пацанам

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      Рейтинг: -350

      Синитсосит 1 час назад

      чё им так нужны никакущие защитники

      0
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      Рейтинг: +10555

      derrik2000 2 часа назад

      "Рыночная стоимость Кутепова – 2 миллиона евро."

      Эх, гулять так гулять!
      Пущщай покупают за 1 миллион 950 тысяч евро! )))

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