Клуб Кудряшова «Антальяспор» может арендовать Кутепова

Поскольку Илья Кутепов не имеет постоянной игровой практики в «Спартаке», он может вскоре покинуть команду. Его аренду рассматривает турецкий «Антальяспор», где выступает защитник сборной России Федор Кудряшов.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Сивасспора» и «Рубина». Трансферное окно открыто до октября.
- Рыночная стоимость Кутепова – 2 миллиона евро.
- В прошлом сезоне центрбек провел за «Спартак» всего 13 матчей.
- Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.
Источник: «Спорт-Экспресс»