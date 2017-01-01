Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Журналист Алланазаров: Тедеско не рассчитывает на Кутепова. Он может перейти в «Сивасспор» или «Рубин»

    Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов близок к уходу из клуба.

    По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, 27-летний футболист не входит в планы главного тренера москвичей Доменико Тедеско, поэтому он, вероятно, покинет команду.

    У игрока есть предложение от турецкого «Сивасспора», также он интересен «Рубину».

    • Рыночная стоимость Кутепова – 2 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне центрбек провел за «Спартак» всего 13 матчей.
    • Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:35
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2237

      Питерский князь 11 минут назад

      На хер здесь новости о СпартаГе?
      Кого этот клуб интересует?
      =))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1249

      Муруал 1 час назад

      Почему не в Уфу? Вроде налаженные связи теперь между клубами?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8266

      ilichkadr > Муруал 24 минуты назад

      Уфа Шамилькины запросы не потянет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14395

      vka1970 1 час назад

      Кутепову давали много шансов проявить себя, но он их успешно прогульбанил.Видимо натура такая.Опять же шанс заявить о себе в полный рост был в период чемпионата мира и позже, но тут Илья вообще в развитии остановился.Посчитал, что всего достиг и дальше расти не куда.Так что его смело можно хоть в Зенит за миллионы сплавлять.Хуже не будет.Заодно посмотрим какой Семак не физрук.Авось сделает из него человека .)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7792

      paracetamol 2 часа назад

      Давно пора, и чего это тупое полено до сих пор держали?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11162

      Garrincha58 2 часа назад

      не плохой защитник Зениту бы пригодился

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17933

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Кутепову явно нужна перезагрузка. И лучше не в Спартаке.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8266

      ilichkadr > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Однозначно. С такими данными, как у Ильи и сидеть на лавке!? Это проблемы тренера, не способного задействовать рослого защитника по максимуму.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1045

      22 raza chemp > ilichkadr 1 час назад

      Несешь чушь какую то, причем тут тренер? Жиго с такими данными один из лучших в лиши защитник, а кутепов бездарь, за которым на чм чистил все игнашевичь, пол сезона он поиграл норм контракт продлил и усох как полено

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3689

      Томик > 22 raza chemp 48 минут назад

      Не, ну это преувеличение, конечно. Парень неплох, однозначно. И на ЧМ отыграл хорошо. А то, что за ним Игнашевич чистил - это всего лишь чья-то "креативная" фраза, которую с удовольствием подхватили. После чемпионата - да, забыл почему-то про футбол.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8266

      ilichkadr > 22 raza chemp 27 минут назад

      При том, что тренер определяет состав на игру. У тебя видимо Шамилька составом рулит, а Федун утверждает, а 1 raz chemp?
      Кутепова отдать креативному тренеру и он заиграет. У тушканчика Илье делать нечего, надо сваливать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6953

      piligrim1986 3 часа назад

      я думал он уже свалил по-тихому если честно))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2884

      АртурZaСМ 3 часа назад

      А как же звание ЗМС?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8266

      ilichkadr > АртурZaСМ 3 часа назад

      С ним и уйдёт в другой клуб.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11162

      Garrincha58 > АртурZaСМ 2 часа назад

      Самедов сказал, что пенсия будет больше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4884

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Чтобы это понять не надо быть журналистом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11162

      Garrincha58 > Alekxei Z. 2 часа назад

      многие журналисты не понимают вообще ничего в футболе

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78590
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru