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  • Журналист Алланазаров: Тедеско не рассчитывает на Кутепова. Он может перейти в «Сивасспор» или «Рубин»

Журналист Алланазаров: Тедеско не рассчитывает на Кутепова. Он может перейти в «Сивасспор» или «Рубин»

22 августа 2020, 11:35
21

Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов близок к уходу из клуба.

По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, 27-летний футболист не входит в планы главного тренера москвичей Доменико Тедеско, поэтому он, вероятно, покинет команду.

У игрока есть предложение от турецкого «Сивасспора», также он интересен «Рубину».

  • Рыночная стоимость Кутепова – 2 миллиона евро.
  • В прошлом сезоне центрбек провел за «Спартак» всего 13 матчей.
  • Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.

Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Сивасспор Рубин Кутепов Илья Тедеско Доменико
Комментарии (21)
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АртурZaСМ
1598086317
А как же звание ЗМС?
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piligrim1986
1598086899
я думал он уже свалил по-тихому если честно))
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DOCTOR PENALTY
1598087112
Кутепову явно нужна перезагрузка. И лучше не в Спартаке.
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Garrincha58
1598088146
не плохой защитник Зениту бы пригодился
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paracetamol
1598089277
Давно пора, и чего это тупое полено до сих пор держали?
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vka1970
1598092177
Кутепову давали много шансов проявить себя, но он их успешно прогульбанил.Видимо натура такая.Опять же шанс заявить о себе в полный рост был в период чемпионата мира и позже, но тут Илья вообще в развитии остановился.Посчитал, что всего достиг и дальше расти не куда.Так что его смело можно хоть в Зенит за миллионы сплавлять.Хуже не будет.Заодно посмотрим какой Семак не физрук.Авось сделает из него человека .)))
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Муруал
1598094192
Почему не в Уфу? Вроде налаженные связи теперь между клубами?
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Дедуктор
1598099694
У Кутепова хорошие задатки. Но проблема в игровой дисциплине. Слишком легко идет на нарушение правил. В принципе, в каждом матче Спартака с его участием можно ставить 1-2 пенальти за нарушения Кутепа. На ЧМ Кутеп сыграл неплохо потому как, в натуре, Игнашевич бы ему вломил в раздевалке. А Тедеско не может Илью заставить дисциплину соблюдать. Вот и результат. Кутепа надо за кордон сплавлять. В Турцию, например. А в РПЛ нет тренера, который бы его в оборот взял. Хотя ... Евсеев, пожалуй, бы смог.
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ImpNaz.com
1598100176
Лучше к Туркам!
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Синитсосит
1598111544
давно пора, отдали бы в помойку питорскую, им не привыкать
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