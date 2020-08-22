Журналист Алланазаров: Тедеско не рассчитывает на Кутепова. Он может перейти в «Сивасспор» или «Рубин»

Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов близок к уходу из клуба.
По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, 27-летний футболист не входит в планы главного тренера москвичей Доменико Тедеско, поэтому он, вероятно, покинет команду.
У игрока есть предложение от турецкого «Сивасспора», также он интересен «Рубину».
- Рыночная стоимость Кутепова – 2 миллиона евро.
- В прошлом сезоне центрбек провел за «Спартак» всего 13 матчей.
- Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.
Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова