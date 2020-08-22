Журналист Алланазаров: Тедеско не рассчитывает на Кутепова. Он может перейти в «Сивасспор» или «Рубин»

Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов близок к уходу из клуба.

По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, 27-летний футболист не входит в планы главного тренера москвичей Доменико Тедеско, поэтому он, вероятно, покинет команду.

У игрока есть предложение от турецкого «Сивасспора», также он интересен «Рубину».