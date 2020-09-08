Быстров – о возвращении Казарцева: «Если после каждой ошибки убирать судей, мне самому выходить придется»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал возвращение арбитра Василия Казарцева к работе.

«А у нас что ли в стране ошибок не совершают? Конечно, совершают, и не только судьи: депутаты и другие политики, бизнесмены… Их же не застреливают. Почему тогда в Казарцева должны были стрелять? Есть процедура: если есть ошибка, то его понижают.

Если бы я отвечал за судейский корпус, может быть, у меня были бы другие требования. Спросите у тех, кто сажает их на детектор лжи. А дальше посмотрим за его работой. Не значит же, что после каждой ошибки нужно убирать всех судей. Тогда мне самому выходить придется! Их просто может не остаться в нашей стране», — сказал Быстров.