Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Быстров – о возвращении Казарцева: «Если после каждой ошибки убирать судей, мне самому выходить придется»

    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал возвращение арбитра Василия Казарцева к работе.

    «А у нас что ли в стране ошибок не совершают? Конечно, совершают, и не только судьи: депутаты и другие политики, бизнесмены… Их же не застреливают. Почему тогда в Казарцева должны были стрелять? Есть процедура: если есть ошибка, то его понижают.

    Если бы я отвечал за судейский корпус, может быть, у меня были бы другие требования. Спросите у тех, кто сажает их на детектор лжи. А дальше посмотрим за его работой. Не значит же, что после каждой ошибки нужно убирать всех судей. Тогда мне самому выходить придется! Их просто может не остаться в нашей стране», — сказал Быстров.

    • Казарцев менее чем через неделю вернется к работе. По информации «СЭ», 40-летнего судью назначат на матч девятого тура ФНЛ между «Балтикой» и «Велесом».
    • Эта игра станет для него первой после поединка «Спартак»«Сочи» (2:2), в которой он допустил результативную ошибку.
    • Ранее сообщалось, что на матчах РПЛ Казарцев не будет работать до 2021 года.
    • Матч «Балтика» – «Велес» состоится в воскресенье, 13 сентября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:57
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14558

      vka1970 39 минут назад

      На Западе совершивших шибки отправляют в глубокий запас без права на оправдания и это правильно.И только мы всех прощаем, а в ответ получаем левое судейство, судопроизводство, задержания и прочие наезды на людей без отсидки в местах не столь отдалённых. Быстрова самого на детектор посадить надо.Там дерьма вагон и тележка будет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2239

      Snek > vka1970 10 минут назад

      Говард Вебб не увидел как Гиггз вынес мяч рукой с линии ворот в штрафной площади в дерби МЮ - Арсенал, тот матч Арсенал из-за этого не выиграл и лишился ЛЧ(что солидная сумма между прочим), а через год судил на ЧМе. Что ты несёшь вообще? Какой глубокий запас. Просто в АПЛ и западных лигах нет Спартака, который в статусе "народная команда" и привык, что его судьи тащут, а тут ошиблись...
      А когда Робину Ван Перси показали вторую жёлтую за удар после свистка, который он не то, чтобы не слышал, он ударил до свистка из-за чего Арсенал проиграл Барсе по сумме встреч и не прошёл в 1/4 ЛЧ, наказали кого-нибудь? Просто там знают, что такое ошибки судьи, их никто и никогда не тащил за уши.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2905

      NewLife 1 час назад

      Умница Быстров, что значит логическое мышление ! Я только добавлю от себя : если после каждого убийства находить и сажать киллера, то скоро некому будет заниматься этой профессией. Быстрова в прокуроры !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -87

      Волька 1 час назад

      Проститутка быстров!Шлюхе слово не давали

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +626

      Князев 1 час назад

      Ошибки бывают разные. А у Казарцева - преднамеренные. За такие надо дисквалифицировать пожизненно, что бы другим было не повадно!!!

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78974
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru