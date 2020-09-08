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  • Быстров – о возвращении Казарцева: «Если после каждой ошибки убирать судей, мне самому выходить придется»

Быстров – о возвращении Казарцева: «Если после каждой ошибки убирать судей, мне самому выходить придется»

8 сентября 2020, 13:57
16

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал возвращение арбитра Василия Казарцева к работе.

«А у нас что ли в стране ошибок не совершают? Конечно, совершают, и не только судьи: депутаты и другие политики, бизнесмены… Их же не застреливают. Почему тогда в Казарцева должны были стрелять? Есть процедура: если есть ошибка, то его понижают.

Если бы я отвечал за судейский корпус, может быть, у меня были бы другие требования. Спросите у тех, кто сажает их на детектор лжи. А дальше посмотрим за его работой. Не значит же, что после каждой ошибки нужно убирать всех судей. Тогда мне самому выходить придется! Их просто может не остаться в нашей стране», — сказал Быстров.

  • Казарцев менее чем через неделю вернется к работе. По информации «СЭ», 40-летнего судью назначат на матч девятого тура ФНЛ между «Балтикой» и «Велесом».
  • Эта игра станет для него первой после поединка «Спартак»«Сочи» (2:2), в которой он допустил результативную ошибку.
  • Ранее сообщалось, что на матчах РПЛ Казарцев не будет работать до 2021 года.
  • Матч «Балтика» – «Велес» состоится в воскресенье, 13 сентября.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Казарцев Василий
Комментарии (16)
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Князев
1599564241
Ошибки бывают разные. А у Казарцева - преднамеренные. За такие надо дисквалифицировать пожизненно, что бы другим было не повадно!!!
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Волька
1599564301
Проститутка быстров!Шлюхе слово не давали
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NewLife
1599564359
Умница Быстров, что значит логическое мышление ! Я только добавлю от себя : если после каждого убийства находить и сажать киллера, то скоро некому будет заниматься этой профессией. Быстрова в прокуроры !
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vka1970
1599566391
На Западе совершивших шибки отправляют в глубокий запас без права на оправдания и это правильно.И только мы всех прощаем, а в ответ получаем левое судейство, судопроизводство, задержания и прочие наезды на людей без отсидки в местах не столь отдалённых. Быстрова самого на детектор посадить надо.Там дерьма вагон и тележка будет.
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алдан2014
1599571937
Вова ты вообще нормальный? Речь идёт о предвзятом судействе,за это сажать нужно.
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Чермындыр
1599571981
Ну да, ну да, Казарцева, назначившего пенальти в ворота Спартака отстранить пожизненно, а Сухого, поставившего пенку в ворота Ротора на место главы судейского корпуса. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! Я правильно сказал, господин Федун?
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paracetamol
1599575752
Ты уже выходил один на один с Малафеевым и всегда падал на пенльти, об него запнувшись. Судья, блин, свинопакостная!
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Маленький
1599587397
Быстрову надо говорить хоть что-то, а то забудут
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