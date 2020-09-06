Тренер сборной Венгрии Росси: «Матч с Россией будет сложнее, чем с Турцией»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча второго тура лиги В Лиги наций против России. Игра начнется в 19:00 по Москве.

«Матч с Россией будет сложнее, чем с Турцией, ведь футболисты соперника уже давно имеют игровую практику. Они провели шесть туров в чемпионате и наверняка находятся в отличном физическом состоянии, поэтому набрать больше очков нам будет очень непросто», – сказал итальянец.