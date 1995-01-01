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    Тренер сборной Венгрии Росси: «Матч с Россией будет сложнее, чем с Турцией»

    Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча второго тура лиги В Лиги наций против России. Игра начнется в 19:00 по Москве.

    «Матч с Россией будет сложнее, чем с Турцией, ведь футболисты соперника уже давно имеют игровую практику. Они провели шесть туров в чемпионате и наверняка находятся в отличном физическом состоянии, поэтому набрать больше очков нам будет очень непросто», – сказал итальянец.

    • В первом туре обе команды победили: россияне – Сербию, венгры – Турцию.
    • Последний раз команды встречались в официальном матче в 1993 году – победа России.
    • Самый дорогой игрок венгров – левый полузащитник Доминик Собослай (19 лет, «Зальцбург», 25 миллионов евро).

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    Источник: УЕФА

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