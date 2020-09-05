Антон Миранчук – Алексею: «Мой брат! Мне будет тебя не хватать! Всегда буду скучать!»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пожелал удачи брату Алексею. Его купила «Аталанта».
«Мой брат! Мне будет тебя не хватать! И я всегда буду скучать по тебе! Большой удачи», – написал игрок в инстаграме.
- Миранчук будет выступать за «Аталанту» под 59-м номером.
- Его зарплата, по информации Tuttosport, составит 1,7 миллиона евро за сезон.
- Сейчас хавбек травмирован. Его возвращение в строй ожидается в октябре.
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Источник: инстаграм Антона Миранчука