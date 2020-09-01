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  • «Крылья Советов» идут в ФНЛ 14-ми с 2-миллиардным бюджетом. Это 15+ бюджетов тольяттинского «Акрона», который идет выше

«Крылья Советов» идут в ФНЛ 14-ми с 2-миллиардным бюджетом. Это 15+ бюджетов тольяттинского «Акрона», который идет выше

1 сентября 2020, 19:37
6

Несмотря на бюджет в районе 2 миллиардов рублей, «Крылья Советов» после шести туров ФНЛ занимают 14-е место. Отставание от второго места – семь очков.

2 миллиарда – это более 15 бюджетов тольяттинского «Акрона» (частный клуб из Самарской области).

Агент Олег Шигаев посчитал, что 2 миллиарда – это суммарный бюджет нескольких клубов ФНЛ: «Иртыша», «Текстильщика», «Томи», «Волгаря», «Шинника», «Факела», «Алании», «Велеса», «Динамо» Бр, «Чайки», «Торпедо», «Акрона».

Источник: твиттер Олега Шигаева
Россия. ФНЛ Крылья Советов Акрон
Комментарии (6)
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Gek Dement
1598978413
6 тур, "Отставание от второго места – семь очков", новость не стоит выеденного яйца...
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DOCTOR PENALTY
1598989605
Мы россияне, никто лучше нас не умеет считать чужие деньги.)))
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Brabus71
1599007549
Команда нужна для областных чинуш, деньги выкачивать из бюджетв к себе в кармашек
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portero
1599067726
к окончанию первого круга должны в четверке быть, надеюсь у них всё устаканится...
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zigbert
1599072649
Вроде бы команда должна быть наверху турнирной таблицы. В играх РПЛ команда выглядела не плохо. Да и состав остался прежний.
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