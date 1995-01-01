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    «Крылья Советов» идут в ФНЛ 14-ми с 2-миллиардным бюджетом. Это 15+ бюджетов тольяттинского «Акрона», который идет выше

    Несмотря на бюджет в районе 2 миллиардов рублей, «Крылья Советов» после шести туров ФНЛ занимают 14-е место. Отставание от второго места – семь очков.

    2 миллиарда – это более 15 бюджетов тольяттинского «Акрона» (частный клуб из Самарской области).

    Агент Олег Шигаев посчитал, что 2 миллиарда – это суммарный бюджет нескольких клубов ФНЛ: «Иртыша», «Текстильщика», «Томи», «Волгаря», «Шинника», «Факела», «Алании», «Велеса», «Динамо» Бр, «Чайки», «Торпедо», «Акрона».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Олега Шигаева

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    Сегодня, 19:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3302

      Gek Dement 1 час назад

      6 тур, "Отставание от второго места – семь очков", новость не стоит выеденного яйца...

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