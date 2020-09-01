«Крылья Советов» идут в ФНЛ 14-ми с 2-миллиардным бюджетом. Это 15+ бюджетов тольяттинского «Акрона», который идет выше

Несмотря на бюджет в районе 2 миллиардов рублей, «Крылья Советов» после шести туров ФНЛ занимают 14-е место. Отставание от второго места – семь очков.

2 миллиарда – это более 15 бюджетов тольяттинского «Акрона» (частный клуб из Самарской области).

Агент Олег Шигаев посчитал, что 2 миллиарда – это суммарный бюджет нескольких клубов ФНЛ: «Иртыша», «Текстильщика», «Томи», «Волгаря», «Шинника», «Факела», «Алании», «Велеса», «Динамо» Бр, «Чайки», «Торпедо», «Акрона».