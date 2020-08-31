Гогуа: Селюк – не сумасшедший, он понимает футбол. Все, что он говорит — правда

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, выступающий на правах аренды за «Ротор», рассказал о своем будущем в армейском клубе.

«Я просто работаю, играю и стараюсь отдавать всего себя на поле. ЦСКА купил нового центрального защитника? Это не проблема. Еще один шанс? Когда я только начинал играть в ЦСКА, получил травму. Потом я не выходил в стартовом составе. О каких шансах может идти речь? Их не было.

Мой агент Дмитрий Селюк резко высказал о тренере ЦСКА Викторе Гончаренко? Да, знаю. Но мой агент не сумасшедший, понимаете. Он понимает футбол. Все, что он говорит — правда. Это так. Если мой агент что-то говорит, так оно и есть, он не глупый, он умный, и знает, о чем говорит. У меня никогда не было проблем с Гончаренко. Можете спросить его, но у меня не было», – сказал Гогуа.