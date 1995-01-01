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    Гогуа: Селюк – не сумасшедший, он понимает футбол. Все, что он говорит — правда

    Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, выступающий на правах аренды за «Ротор», рассказал о своем будущем в армейском клубе.

    «Я просто работаю, играю и стараюсь отдавать всего себя на поле. ЦСКА купил нового центрального защитника? Это не проблема. Еще один шанс? Когда я только начинал играть в ЦСКА, получил травму. Потом я не выходил в стартовом составе. О каких шансах может идти речь? Их не было.

    Мой агент Дмитрий Селюк резко высказал о тренере ЦСКА Викторе Гончаренко? Да, знаю. Но мой агент не сумасшедший, понимаете. Он понимает футбол. Все, что он говорит — правда. Это так. Если мой агент что-то говорит, так оно и есть, он не глупый, он умный, и знает, о чем говорит. У меня никогда не было проблем с Гончаренко. Можете спросить его, но у меня не было», – сказал Гогуа.

    • Гогуа был арендован «Ротором» на один сезон.
    • Футболист перешел в ЦСКА летом 2019 года из «Тамбова».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10885

      KLIM777 2 часа назад

      ахаххаха это прям мега смачный подлиз

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      Рейтинг: +18067

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Гогуа в аренде, а Карпов в основе?... Маразм! Осталось только выкинуть Акинфеева и поставить Торопа или вернуть Кырнаца. Что-то кони стали привередливые.

      0
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      Рейтинг: +344

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Селюк столько же понимает в футболе, как Гогуа умеет играть в него. Нашли друг друга две души)

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