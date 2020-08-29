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  • «СЭ»: к Еськову нет вопросов по матчу «Спартак» – «Сочи». Расследование связано с игрой «Ростов» – «Уфа»

«СЭ»: к Еськову нет вопросов по матчу «Спартак» – «Сочи». Расследование связано с игрой «Ростов» – «Уфа»

29 августа 2020, 11:12
14

Стали известны новые подробности дела арбитра Алексея Еськова.

В пятницу стало известно, что рефери не прошел тест на полиграфе, однако, по информации «СЭ», это не связано с матчем первого тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2).

Дополнительное расследование в отношении судьи проводится в связи с его работой на матче 27-го тура прошлого сезона РПЛ «Ростов»«Уфа».

  • Указанная игра состоялась 8 июля.
  • «Уфа» победила «Ростов» со счетом 2:1.

Еськов – о провале проверки на полиграфе: «Не знаю, о чем речь. Изолировался от потока информации»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Ростов Спартак Сочи Еськов Алексей
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1598690923
Зациклились на полиграфе. А кто сказал, какое НИИ дало гарантии, что проверка эта даёт 100% достоверности?
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baslimzzz
1598691901
Ну да, ну да сравнить пенальти в ворота Спартака, особенно второй, и красную карточку за удар прямой ногой в матче Уфа-Ростов. Точно, за матч Сочи-Спартак предъявить нечего. Смешно и грустно, в нашей стране в руководстве всё через жопу, причем во всех сферах. Когда же это б л я д с т в о закончится.
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Lester84
1598691984
Вроде ж Уфа везде прибедняется, что денег у них нет. А тут эвоно как, Михалыч! Интересно, Газизову обратно прилетит бумеранг с полиграфом?
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vka1970
1598693756
Угу.А Солнце крутится вокруг Земли.
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slavа0508
1598695195
Ну если при одном весьма спорном и вторым 100% левым пендалем и нет вопросом,,,,,то тогда вообще о чём говорить,,,,,
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Garrincha58
1598695790
пора в футболе открывать комиссию как на Первом шоу "на самом деле" и после каждого матча проверять судей и ген.директоров
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kvm
1598696598
бомжатское голубое лобби начало мухлёж и отмаз взяточника...
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NewLife
1598697089
"....к Еськову нет вопросов по матчу «Спартак» – «Сочи»" У кого нет вопросов, хотелось бы знать. Признали, что второй пенальти назначен ошибочно, и все равно нет вопросов. Пока в начальстве бомжи, цирк будет продолжаться.
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Play
1598698051
Что значит нет вопросов по матчу Спартак - Сочи? У кого нет вопросов? Было написано, что Еськов завалил вопрос "брал ли он когда-нибудь левые деньги за свою работу?" Правильно? "Когда-нибудь" это могло быть и десять лет назад и, как раз таки, в матче Спартак - Сочи. А текст построили таким образом, что мол в той игре Еськов кристально чист.
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subbotaspartak
1598711328
Да тьфу уже на него, играем с Арсеналом. Вперёд Спартак!!!
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