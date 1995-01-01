Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    «СЭ»: к Еськову нет вопросов по матчу «Спартак» – «Сочи». Расследование связано с игрой «Ростов» – «Уфа»

    Стали известны новые подробности дела арбитра Алексея Еськова.

    В пятницу стало известно, что рефери не прошел тест на полиграфе, однако, по информации «СЭ», это не связано с матчем первого тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2).

    Дополнительное расследование в отношении судьи проводится в связи с его работой на матче 27-го тура прошлого сезона РПЛ «Ростов»«Уфа».

    • Указанная игра состоялась 8 июля.
    • «Уфа» победила «Ростов» со счетом 2:1.

    Еськов – о провале проверки на полиграфе: «Не знаю, о чем речь. Изолировался от потока информации»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:12
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13358

      slavutiq70 5 минут назад

      Ну если при одном весьма спорном и вторым 100% левым пендалем и нет вопросом,,,,,то тогда вообще о чём говорить,,,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      Riot Zero 6 минут назад

      Это том матч, где Норманна ударили по ногам при защите своих ворот и после этого забили гол, который засчитали, хотя было явное нарушение правил со стороны атакующей команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -139

      Стыдно за зенит 17 минут назад

      Еще бы открытие помойки проверили, бомжи - Урал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7954

      paracetamol 18 минут назад

      Уфа честно играть не может, а бабки судьям подкидывать - завсегда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14480

      vka1970 29 минут назад

      Угу.А Солнце крутится вокруг Земли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4899

      Lester84 59 минут назад

      Вроде ж Уфа везде прибедняется, что денег у них нет. А тут эвоно как, Михалыч! Интересно, Газизову обратно прилетит бумеранг с полиграфом?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2239

      ziborock > Lester84 39 минут назад

      Вопрос: сколько игроков и тренеров Уфы сейчас в ЦСКА?!
      Подсказка: в несколько раз больше чем в Cпартаке!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      baslimzzz 1 час назад

      Ну да, ну да сравнить пенальти в ворота Спартака, особенно второй, и красную карточку за удар прямой ногой в матче Уфа-Ростов. Точно, за матч Сочи-Спартак предъявить нечего. Смешно и грустно, в нашей стране в руководстве всё через жопу, причем во всех сферах. Когда же это б л я д с т в о закончится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2084

      Genz 1 час назад

      А теперь и Газизова проверят на полиграф. Сколько отстегнул за результат
      Скоро и его поменяют в Спартаке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12456

      silver29 1 час назад

      Так при таких темпах озвучивания результатов будет объявлено, что взятки брал сам полиграф.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7954

      paracetamol > silver29 17 минут назад

      Полиграфом тоже люди управляют!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2239

      ziborock 1 час назад

      А это что то меняет по отношению к Еськову?!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78773
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru