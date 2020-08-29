«СЭ»: к Еськову нет вопросов по матчу «Спартак» – «Сочи». Расследование связано с игрой «Ростов» – «Уфа»

Стали известны новые подробности дела арбитра Алексея Еськова.
В пятницу стало известно, что рефери не прошел тест на полиграфе, однако, по информации «СЭ», это не связано с матчем первого тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2).
Дополнительное расследование в отношении судьи проводится в связи с его работой на матче 27-го тура прошлого сезона РПЛ «Ростов» – «Уфа».
- Указанная игра состоялась 8 июля.
- «Уфа» победила «Ростов» со счетом 2:1.
Еськов – о провале проверки на полиграфе: «Не знаю, о чем речь. Изолировался от потока информации»
Источник: «Спорт-Экспресс»